Muere José Luis Vila, uno de los padres del bádminton español

Ha fallecido José Luis Vila Piñeiro. Nacido en Vigo en 1944, Vila ha sido uno de los grandes promotores del bádminton en España. Su muerte, anunciada por la Federación Española el pasado domingo, ha entristecido el inicio este lunes del Campeonato de Europa, que se disputa en Huelva. Durante el torneo se rendirá homenaje, en su retirada, a Carolina Marín, uno de los grandes colosos del deporte español. Marín puede considerarse hija de Vila, igual que todos los volantistas que hoy abundan en las canchas. Él desbrozó el camino que después han transitado.

El bádminton, originario de la India y luego recreado en Inglaterra, entró en España a través de Vigo. Pueden precisarse incluso fecha y lugar (y si no es como se ha relatado en tantas ocasiones, ha de imprimirse la leyenda). Sucedió en diciembre de 1971, en una lluviosa tarde de sábado. Un grupo de amigos practicaba gimnasia en O Carme. Luis Miró, profesor de educación física de innumerables generaciones y pionero de tantas disciplinas, se les acercó al finalizar la sesión con unos extraños artefactos: raquetas estilizadas, pelotas con miriñaques. Había conocido el bádminton, y se había asomado a sus rudimentos, durante un viaje a Dinamarca, donde ya hacía furor.

Esos jóvenes fueron los primeros en jugar al bádminton en territorio español. El entusiasmo se apoderó de ellos. Compraron una red y adaptaron otras raquetas para iniciarse. José Luis Vila descubrió que en Portugal ya se estaba practicando y fotocopió el reglamento. También un reportaje que había aparecido en la revista Deporte 2000. Tripulantes de un cablero inglés atracado en el puerto olívico también los instruyeron. «Y así fuimos saliendo adelante», resumía.

Medalla al Mérito Deportivo

Aquella aventura no concluyó para Vila como una simple anécdota que se narra en las reuniones o que se incluye en el preámbulo de los libros. Él se cuenta entre los fundadores del Alerta Vigo, el primer club español, y se volcó en las labores organizativas. Ya en 1981 organizó el torneo Pluma de Oro, con presencia de once países. Su carrera institucional impresiona: presidente de la Asociación Gallega, del Comité Español y, desde su creación en 1985, de la Federación Española. Desempeñaría el cargo hasta 1996. «Durante su mandato, el bádminton español vivió un crecimiento decisivo, destacando especialmente la presencia de este deporte en los Juegos Olímpicos de Barcelona 1992, un hito histórico logrado bajo su dirección», destacan en el organismo.

José Luis Vila, condecorado en 1997 con la medalla de plata de la Real Orden del Mérito Deportivo y homenajeado en 2024 durante el Campeonato de España en A Estrada, era una persona, según sus conocidos, «muy agradable en el trato y un auténtico amante del bádminton, por el que se desvivía». Este martes, a las 16:30 horas, se oficiará una misa en su memoria en la capilla de Vigo Memorial y sus restos morales serán posteriormente inhumados en el cementerio municipal de Santiago de Bembrive.