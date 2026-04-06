Soplo de aire fresco para el Val Miñor

3 VAL MIÑOR: Borja; Marco (Xavi, minuto 64), Mouriño, Adrián, Toucedo; Unai, Iago (Marcos, minuto 68), Pintos, Guille (Pereira, minuto 82); Valle (Raúl, minuto 82) y Joel. 1 GIMNÁSTICA: Germán; Fraile, Gonzalo, Cobo (Medina, minuto 64), Ruiz; Rios, Casar, Lorenzo; Pedraja, Matanza (Álex, minuto 64) y Amraqui. GOLES: 0-1, minuto 18: Pedraja. 1-1, minuto 40: Valle, de penalti. 2-1, minuto 60 Joel. 3-1, minuto 70: Joel.

El Val Miñor logró ayer en el campo de Condomínguez algo más que tres puntos. No cabe duda que la victoria fue muy importante, pero lo más destacado fue la forma en la que esta se produjo.

A la media hora de juego, los de Nigrán perdían por un tanto de Pedraja, y se quedaban con un jugador menos por la expulsión de Moriño. Todo se ponía cuesta arriba. Sin embargo, los jugadores del Val Miñor no se vinieron abajo, y a cinco minutos para llegar al descanso lograban igualar el encuentro desde los once metros por mediación de Valle.

En la segunda parte daba la impresión de que quien jugaba en superioridad numérica era el Val Miñor, que a media hora para la conclusión del partido le daba la vuelta al marcador con el primer gol de Joel.

La Gimnástica acusó el mazazo y perdió su sitio en el campo, lo que aprovecharon los jugadores locales para marcar un tercer tanto que le ponía el partido en bandeja.

En los minutos finales el Val Miñor controló el partido y no dejó que los cántabros se acercaran, aunque tampoco estos estaban demasiado metidos.

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Una victoria importante ante un fin de campaña en donde el calendario les propicio a los de Nigrán.