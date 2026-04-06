El Gran Peña se atasca ante el Viveiro

2 VIVEIRO: Ayoub, Diogo, Diego, Lansade (Cora, min.75), Rolle (Schneider, min.75), Esquerdeiro (Folgar, min.90), Álvaro, Henri (Arturo, min.75), Trasi, Manu, Colucci. 1 GRAN PEÑA: Asier, Armada (Vila, min.61), Rubio, Arango, Amet (Taboada, min.76), Iker (Antón, min.61), Dani (Fran López, min.46), Mati, Lago, Fontan (Cellerino, min.46), Coira. GOLES: 1-0, minuto1, Rolle. 1-1, minuto 69, Fran López. 2-1, minuto 83, Diogo.

El Gran Peña no pudo sumar en su visita al campo del Viveiro tras caer derrotado por 2-1, en un partido lento y trabado en el que los vigueses vieron frenada su buena dinámica tras cinco jornadas sin perder. Además, el Gran Peña deja escapar así una gran oportunidad para acercarse a los puestos de playoff de ascenso.

El encuentro arrancó de la peor manera posible para el Gran Peña. En el minuto 1, el Viveiro se adelantó en el marcador en una acción rápida y poco elaborada que terminó con Rolle girándose dentro del área y definiendo para hacer el 1-0. A partir de ahí, el partido se volvió complicado para los visitantes. El Viveiro dio un paso atrás, protegiéndose en defensa y esperando su oportunidad al contragolpe. El Gran Peña asumió el control del balón, pero le costó transformar ese dominio en ocasiones claras, insistiendo sobre todo con centros laterales desde las bandas. Amet tuvo una de las ocasiones más destacadas de la primera parte que pudo significar el empate.

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En la segunda mitad, la dinámica se mantuvo prácticamente igual. El Gran Peña continuó dominando la posesión, pero sin generar un peligro real sobre la portería rival. El ritmo del partido fue muy lento, dificultando aún más las opciones de reacción visitante. El encuentro se complicó todavía más con la lesión de Toni, que se rompió la clavícula. Pese a ello, el Gran Peña logró encontrar el empate en una acción a balón parado, y Fran López aprovechó un rechace para poner el 1-1. Sin embargo, la alegría duró poco. El Viveiro reaccionó rápidamente y, también a balón parado, aprovechó un centro lateral para volver a adelantarse en el marcador y establecer el definitivo 2-1 con un gol de Diogo. En los minutos finales, el Gran Peña trató de volcarse en busca del empate, pero sin claridad ni suerte.