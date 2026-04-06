El alpinista que no conoce el rencor: Roberto López regresa al Makalu

«Para no variar», bromea Roberto López. El lucense afincado en Sabarís viaja al Himalaya por cuarta vez en el último lustro. Y en esta ocasión repite también la montaña específica a la que se enfrenta o cuya benevolencia cortejará. El Makalu (8.485) se le escurrió entre los dedos el año pasado. Un defecto en una de las botellas de oxígeno le obligó a renunciar a apenas 200 metros de la cumbre. López, con todo, no encara la expedición desde la revancha o el rencor, que en él no tienen cabida. Lo ha decidido por pragmatismo y fascinación. «Aunque en la vida no hay tiempo para todo, hay montañas que merece la pena repetir».

En la trayectoria de Roberto López destacan la constancia y la eficacia, que siempre dependen en gran medida de lo que la naturaleza decida. Ha hollado las cimas más diversas en Asia, América y África. Ningún alpinista gallego ha sido tan regular en sus expediciones durante los últimos años, en una disciplina siempre escasa en apoyos. Él ha insistido gastando vacaciones y ahorros.

Roberto López, en el Makalu en 2025. / Cedida

Al Himalaya acudió por primera vez en 2022; al Ama Dablam, tal vez de menor estatura (6.812) que sus colosales hermanas pero la montaña más hermosa del mundo, según los entendidos. Su primer «ochomil» se le rendiría al año siguiente: el Manaslu (8.163). En esta expedición se consolidó su asociación con el sherpa Dawa Finjok, que también le propondría el siguiente reto. Ya que en 2024 tuvieron que descartar la expedición al Cho-Oyu (8.188) –incompatibilidad con la agenda laboral y, después, la inflación–, en 2025 fijaron sus ojos en el Makalu.

La opción más económica

Este pico se ha convertido en una de sus escasas frustraciones, relativa en cualquier caso. La experiencia humana le alivia la decepción de ese instante en que Finjok, en el asalto definitivo, descubrió que el oxígeno no alcanzaba para el regreso. Un defecto en las botellas o un mal cálculo de los proveedores.

«No es por orgullo ni tengo una espina clavada. Aunque he coronado casi todas las montañas que he subido, no pasa nada. De todo se aprende», asegura. El Dhaulagiri (8.167) era su primera opción esta primavera. Repite el Makalu porque «es la opción más económica». La empresa organizadora, en consideración a lo que sucedió en 2025, le condonará varios conceptos.

El alpinista gallego, en una visita anterior al colegio de Chapagaun. / Cedida

Tiene que apresurarse López, que apenas dispone de un mes de permiso. «Un tiempo justo». Parte el día 14 hacia Nepal. El trekking de aproximación, que es «muy exigente», le llevará seis días. Realizará un periodo inicial de aclimatación entre el campo 1 y el 2 antes de retornar al base y ya después ascenderá al 3. «Si todo cuadra, porque puede haber 40.000 historias», calcula en plantar las banderas el 8 o 9 de mayo. Desde su conocimiento previo del Makalu, el éxito le parece «viable».

En esta ocasión se ha activado una cuestación a través de la Fundación Amare Terra. Stockages Vigo figura como patrocinador principal. También colaboran Xunta de Galicia, Diputación de Pontevedra, Federación Galega Montañismo, Clube de Montaña Xistra, Rocódromo Mapache y FL Consultores. Roberto López, que siempre añade un componente filantrópico a sus viajes, volverá a detenerse en el SERC (Special Education and Rehabilitation Center) School de Chapagaun, un centro que atiende a un centenar de niños con enfermedades físicas y psíquicas, donde entregará las donaciones particulares que ha recabado. «Merece la pena», insiste.