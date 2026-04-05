Dos volantistas del Cíes, en el Campeonato de Europa

Este da comienzo, en Huelva, el Campeonato de Europa Absoluto de Bádminton. Nikol Carulla y Jacobo Fernández serán los deportistas del C.B Cíes que representarán a España en la cita en que Carolina Marín tendrá un merecido homenaje de despedida en su tierra natal.

Nikol será la primera en saltar a la pista, en la modalidad de dobles mixtos, el lunes a las 17:30 frente a los alemanes Bourakkadi y Michalski, números 13 del ranking europeo. El encuentro se presenta complicado para los españoles frente a una dupla germana que está cosechando buenos resultados en los últimos torneos.

El martes, a las 11:00, abre fuego en la competición Jacobo Fernández en dobles masculino. El vigués saltará a la pista muy mermado debido a la lesión que se produjo en Portugal hace un mes. Con un diagnóstico de rotura de labrum, durante estas semanas ha llevado a cabo un tratamiento conservador con el objetivo de poder disputar el Europeo, pero apenas puede levantar el brazo para realizar cualquier golpeo por encima de la cabeza, y jugará sin poder rematar.

Al quirófano tras el torneo

Pese a ello, intentará dar todo sobre la cancha, y pasar por el quirófano al finalizar el torneo. Sus rivales en la primera ronda serán los búlgaros Rusev y Stoynov, pareja veterana y a priori inferiores a los hispanos, pero que con un Jacobo muy mermado, lo normal es que se llevan el partido con facilidad.

A las 14:30, Nikol volverá a saltar a pista, esta vez en dobles femenino, para enfrentarse a las de Países Bajos Jille y Lohau. Las holandesas son inferiores en el ranking mundial, 202 frente al 73 de las españolas, por lo que Nikol, y su compañera Carmen Jiménez, deberían superar esta primera ronda.

El mismo martes, en la sesión vespertina, se llevará a cabo el homenaje, por parte de la Federación Europea, la Española y la ciudad de Huelva a Carolina Marín, un acto en el que la onubense se despedirá del bádminton.