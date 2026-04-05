Bádminton
Dos volantistas del Cíes, en el Campeonato de Europa
Nikol Carulla y Jacobo Fernández representarán a España en la cita
El vigués jugará lesionado, sin poder efectuar remates
Carolina Marín recibirá un homenaje de despedida en su tierra natal
Este da comienzo, en Huelva, el Campeonato de Europa Absoluto de Bádminton. Nikol Carulla y Jacobo Fernández serán los deportistas del C.B Cíes que representarán a España en la cita en que Carolina Marín tendrá un merecido homenaje de despedida en su tierra natal.
Nikol será la primera en saltar a la pista, en la modalidad de dobles mixtos, el lunes a las 17:30 frente a los alemanes Bourakkadi y Michalski, números 13 del ranking europeo. El encuentro se presenta complicado para los españoles frente a una dupla germana que está cosechando buenos resultados en los últimos torneos.
El martes, a las 11:00, abre fuego en la competición Jacobo Fernández en dobles masculino. El vigués saltará a la pista muy mermado debido a la lesión que se produjo en Portugal hace un mes. Con un diagnóstico de rotura de labrum, durante estas semanas ha llevado a cabo un tratamiento conservador con el objetivo de poder disputar el Europeo, pero apenas puede levantar el brazo para realizar cualquier golpeo por encima de la cabeza, y jugará sin poder rematar.
Al quirófano tras el torneo
Pese a ello, intentará dar todo sobre la cancha, y pasar por el quirófano al finalizar el torneo. Sus rivales en la primera ronda serán los búlgaros Rusev y Stoynov, pareja veterana y a priori inferiores a los hispanos, pero que con un Jacobo muy mermado, lo normal es que se llevan el partido con facilidad.
A las 14:30, Nikol volverá a saltar a pista, esta vez en dobles femenino, para enfrentarse a las de Países Bajos Jille y Lohau. Las holandesas son inferiores en el ranking mundial, 202 frente al 73 de las españolas, por lo que Nikol, y su compañera Carmen Jiménez, deberían superar esta primera ronda.
El mismo martes, en la sesión vespertina, se llevará a cabo el homenaje, por parte de la Federación Europea, la Española y la ciudad de Huelva a Carolina Marín, un acto en el que la onubense se despedirá del bádminton.
- La flota francesa para, Irlanda advierte del «colapso» y los argentinos se movilizan por el alza del gasóleo marítimo: «Salir a trabajar es fundirse»
- De Vigo a Sudáfrica en 12 horas: Air Europa recupera una conexión clave para la economía gallega
- Marina Mercante trabaja ya en el cambio legal que obligará a pesqueros de más de 12 metros a hacer el test de estabilidad cada diez años
- Pérez Rumbao inicia el derribo de la antigua Madera Fiber para levantar un concesionario de Volvo Trucks
- LaLiga asume que el Celta caerá eliminado de Europa League frente al Friburgo
- Rescate accidentado en Samil: Bomberos asisten a una ambulancia encallada en la arena que socorría a una mujer
- Quince chocos a bordo con la «caña» de ChatGPT: aficionados a la pesca se apoyan en la IA para incrementar sus capturas
- Las aerolíneas rechazan suprimir vuelos al aeropuerto de Vigo pese a la crisis del petróleo: «Priorizamos el servicio por encima de los costes»