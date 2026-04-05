El Victoria gana en alevines

La segunda edición de la Copa Maís Enerxía de fútbol femenino que se celebró en A Madroa echó el cierre después de tres grandes jornadas de fútbol en el que se midieron equipos gallegos y portugueses. Después de las jornadas del jueves y viernes, dedicadas a las categorías infantil y cadete (resueltas en ambas casos con la victoria de As Celtas) ayer el turno era para las alevines que disfrutaron de una intensa jornada.

El Alondras posa tras la final disputada ayer. | PEDRO MINA

Se clasificaron para la final el Victoria y el Alondras después de que consiguieron la victoria en las semifinales al Sonnoia en el caso del Alondras (1-0) y la Escuela Luis Calvo en el del Victoria (3-1). La final fue muy disputada y acabó con el triunfo por la mínima del Victoria que celebró a lo grande la victoria en este trofeo que organizan el Celta y Máis Enerxía.

En la jornada del viernes, que correspondía a las cadetes, As Celtas se impuso en la final al Oporto por 1-0 después de un igualado e interesante partido. En las semifinales habían dejado en la cuneta al Famalicao (5-0) y al Victoria (2-1).

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Las tres jonadas de la Copa Máis Enerxía congregó en A Madroa a cientos de jugadores y de aficionados que disfrutaron de las evoluciones de las jugadoras llamadas a escribir el futuro del fútbol femenino en Galicia.