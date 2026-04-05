La ría de Vigo suma un nuevo título nacional de vaurien

Como había predicho Pablo Cabello, la cuarta y última jornada del 62º Campeonato de España de la clase internacional Vaurien iba a tener complicada su disputa en el lago de As Pontes porque el tiempo límite iba muy justo sobre la entrada de Eolo. Y así fue. Aunque el Comité de Regatas envió la flota al agua, el viento no se entabló hasta pasadas las tres de la tarde, lo que hacía inviable disputar ni una sola de las tres mangas programadas.

Con los resultados de los tres días previos, el Lenda Profand de Pedro Fernández y Carolina Iglesias (RCN Rodeira) se hizo con el título nacional absoluto con 17 puntos netos (3-1-6-[7]-2-2-1-1-1), aventajando en 4 puntos a Pablo Cabello (RCN Vigo) y Jimena Abril (CVF As Pontes), que firmaron un campeonato muy sólido ([6]-2-2-1-4-3-3-2-4). El tercer cajón del podio, para el Revolution de Sissel Acasuso y Jorge Campos (RCM Santander), con 32 puntos (4-5-3-[12]-6-6-2-3-3).

El Nacional también proclamaba campeones a la mejor tripulación juvenil (la tripulación mixta formada por los cántabros Acasuso y Campos) y a la mejor femenina -el Ence de Paula González (RCN Vigo) y Alejandra Vicens (CNR Ferrol)-, que acabó séptima la general.

Para Fernández e Iglesias, el ciclo victorioso comenzó en el Campeonato de España de Vigo 2022, cuando lograron el oro juvenil. En Laredo 2023 firmaron una tercera plaza absoluta, ya representando al Náutico de Rodeira, no abandonando en las siguientes ediciones el Top 5 del campeonato.

Este Campeonato de España ha contado con veintiocho tripulaciones en el agua representando a cinco comunidades autónomas (Galicia, País Vasco, Cantabria, Castilla y León y Extremadura). Fernández e Iglesias relevan a Francesco Zampacavallo y Carlos Francés (RCN Valencia), campeones en Laredo 2025.

En esta década, el Real Club Náutico de Vigo domina el palmarés con cuatro títulos (tres de Tone Pérez con distinto tripulante de 2021 a 2023 y el de Pablo Cabello con Iría Eguía en 2024) y la flota que entrena en la ría viguesa es la absoluta dominadora de la clase.

El vigués Ignacio Campos es el actual responsable de AsVaurien España. El Nacional demostró que los regatistas más veteranos tienen relevo de futuro (hubo doce barcos juveniles en liza), aunque la categoría femenina (cinco barcos) se resintió en favor de las tripulaciones mixtas (trece).

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A la flota del Real Club Náutico le restan tres citas principales hasta el verano. Del 2 al 3 de mayo, el Campeonato Ibérico, en Salamanca (embalse de Santa Teresa), del 26 al 28 de junio la Copa Galicia en Vilagarcía, del 19 al 24 de julio el Mundial de Travemunde (Alemania) y del 7 al 9 de agosto la Copa de España, en el embalse de Barrios de Luna (León).