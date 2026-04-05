Primera ocasión perdida

1 CORUXO: Ruiz Díaz; Roque (Juan Rodríguez, minuto 73), Borja, Álvaro, Xavi Cidre; Hugo Rodri (Rares, minuto 63), Rai (Dani_Rosas, minuto 73), Guille Pinin; Mateo, Añón (Pelayo, minuto 76) y Sola. 2 MARINO: Nel; Borja, Orfila, Dailos, Guaya; Basurto, Pelayo (Marcos Bravo, minuto 85), Samu (Martí, minuto 73), Marcos (Óscar, minuto 60); Íñigo (Corsa, minuto 60) y Tito Leyma (Chus Ruiz, minuto 85). GOLES: 1-0, minuto 4: Xavi Cidre. 1-1, minuto 21: Marcos. 1-2, minuto 75: Óscar.

El Coruxo perdió ayer la primera oportunidad de iniciar el último mes de competición metido en los puestos de play off de ascenso. Por suerte para los vigueses, los resultados registrados en la tarde de ayer fueron favorables y lo que pudo ser un domingo negro se convirtió en un «menos mal».

Lo peor de todo no fueron los tres puntos que se escaparon del campo de O Vao en la sexta derrota de la temporada, sino la sensación de que los rivales, con muy poco, nos hacen mucho daño. No es nuevo, pero preocupa que sea tan reiterado. El Marino llegó a Vigo con el agua al cuello y el Coruxo le echó el salvavidas para que se agarrasen a la categoría.

El conjunto asturiano no fue mejor que el vigués. Traían el partido muy bien trabajado, con un análisis perfecto del Coruxo, sabiendo en todo momento lo que tenían que hacer para causarle daño. Y eso que a los cuatro minutos encajaron el gol de los vigueses. Un jarro de agua fría que debía provocar un bajón anímico que beneficiara a los vigueses. Pero ni se inmutaron.

Continuaron presionando la salida de balón del Coruxo, aunque le costaba tomar decisiones claras cuando recuperaban el balón y llegaban a la frontal del área. El partido transcurría de forma cómoda para los vigueses que, sin grandes alardes, mandaban en el marcador y tenían el partido en donde querían. Pero los asturianos no se rendían y la presión le permitió a Marcos recuperar un balón en la línea de tres cuartos. Fallaron las ayudas en la defensa viguesa, y el delantero asturiano se plantó solo ante Ruiz Díaz, al que batió casi sin ángulo.

En los minutos finales del primer tiempo el Marino acusó el desgaste físico, ya que lo que no se puede negar es que corrieron sin parar. Los vigueses dispusieron de varias ocasiones para recuperar la ventaja en el marcador, pero la falta de puntería y el acierto de Nel, el marcador no se movió.

Dos jugadores tratan de alcanzar el balón de cabeza. / Alba Villar

Tras el paso por los vestuarios, el guión del encuentro no sufrió demasiadas modificaciones, aunque daba la impresión de que el Coruxo tenía un poco más de profundidad. De hecho pudieron empatar a los doce minutos, pero Sergio sacó el balón cuando este se dirigía al fondo de la portería. Eran los mejores minutos del cuadro vigués, con un Sola que seguía desesperando a los centrales asturianos. De hecho tuvieron que cambiarla la marca, ya que su defensor inicial, Orfila, tenía una tarjeta amarilla.

Javi Pereira metió músculo en el centro del campo con la entrada de Rares y daba la impresión de que el Coruxo tenía el partido controlado, pero no fue así.

A quince minutos para la conclusión del encuentro, el Marino saca un córner. Era una jugada sin aparente peligro, pero a la defensa viguesa la faltó contundencia para sacar el balón. Nadie era capaz de conseguir que el balón saliera del área, y llegó a los pies de Óscar. El asturiano llevaba quince minutos sobre el terreno de juego, y evidentemente no desperdició el regalo. Colocó el balón en el segundo palo, fuera del alcance de Ruiz Díaz. Lo de siempre, el rival llega dos veces con peligro y hace dos goles.

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Faltaban quince minutos y tocaron a rebato los vigueses. Había que salvar por lo menos un punto, el rival acusaba el esfuerzo y los minutos pasaban demasiado rápido. Hasta Ruiz Díaz, subió en un córner a rematar, en una jugada que acabó en fuera de juego. A pesar de todo, el Coruxo tuvo su oportunidad con un potente disparo de Rares que se estrelló en el travesaño, pero la historia volvió a repetirse.