El Porriño salva un punto por puro orgullo

27 CONSERVAS ORBE ZENDAL PORRIÑO: Ana Palomino, Zhukova, Adriana Mallo (4), Caro Bono (3), Alicia Campo (1), Iria Augusto, Julia Pestana (1), Zsembery (5), Bruna Dias (4), Aroa Fernández (1), Adriana Rial (1), Carmen Prelchi (2), Manterola (1), Ferrarín, Lucía Laguna (4). 27 GRANOLLERS: Marta Mera, Zizuere (1), Ona Vila (6), Mireira Torras, Carla González (1), Belén Rodríguez (3), Gassama, Lucía Pérez, María Hombrado (1), Raquel More (1), Polonio (3), Itziar Martñinez (4), Claudia Juan, Martina Capdevila (7). MARCADOR CADA CINCO MINUTOS: B 2-2, 6-5, 7-9, 12-10, 13-13, 16-17, descanso, 19-17, 20-21, 20-23, 21-26, 23-27, 27-27.

El Porriño es otro. Más justo de recursos desde hace un par de meses, pero con los sentidos más activos que nunca. Y a veces donde no llega la calidad sí lo hace el corazón. El equipo ha conseguido darle la vuelta a una temporada que caminaba hacia el precipicio y ahora, desde la sexta plaza que tienen en el bolsillo, cualquier cosa parece posible con ellas en los cruces que comenzarán en unas semanas. Ayer salvaron un punto improbable con un arranque de coraje y orgullo ejemplares. Todo parecía perdido después de un terrible apagón de once minutos que permitió al Granollers tomar una ventaja que parecía definitiva (20-26 a falta de doce minutos, 22-27 a poco más de cinco). Pero justo en ese momento surgió una versión extraordinaria del Conservas Orbe Zendal. Posiblemente no la mejor (porque también hubo errores) pero sí la más orgullosa. Un arranque de furia, de ataques meteóricos que fueron tragándose al Granollers, irreconocible en ese momento, hasta sellar ese empate final qute tiene mejor aroma que algunas victorias.

El Granollers es un equipo festivo, que condiciona mucho al rival. Ataca en pocos segundos, tiene un balonmano alegre y festivo, buenas lanzadoras, extremos habilidosas, una gran portería y también una defensa mejorable. Imponen un ritmo elevado de anotación y el Porriño dio buena réplica en ese primer tiempo en el que fueron alternando parciales y el marcador iba y venía. Isma Martínez apagó los momentos de duda de nuevo recorriendo a las siete jugadoras en ataque y al uso de tres pivotes al tiempo (Zhukova, Prelchi y Campo) que ayudó a cortar los mejores momentos de las vallesanas (16-17 al descanso).

Noticias relacionadas

En el segundo tiempo el buen arranque del Porriño se apagó pronto. El equipo entró en una extraña sucesión de errores en el lanzamiento, de pérdidas que el Granollers castigó de forma implacable. Todo fluía en ella ante un equipo atascado (once minutos sin anotar) que aún por encima perdió a Caro Bono durante unos momentos importantes tras un golpe y al que el arbitraje tampoco daba respiro. La ventaja se fue abriendo (espectacular Ona Vila en el extremo para agigantar la diferencia) y el Porriño no sabía cómo frenar aquel aluvión. La ventaja de cinco goles en los últimos minutos parecía insalvable para sus intereses. Pero justo entonces el grupo de Isma Martínez encontró el orgullo para decir la última palabra. Defender y correr. Una locura de cinco minutos que el Granollers no tuvo la frialdad de frenar. Zsembery y Dias no perdonaron, Marta Mera dejó de tener incidencia en el partido y el Porriño empató con menos de un minuto por jugar. El Granollers buscó la victoria en el extremo, pero Ferrarín, que había sido esencial en esos momentos clave del segundo tiempo, puso el empate a buen recaudo.