Elecciones en el automovilismo gallego
El equipo de Evolución FGA avanza en su programa para una federación más transparente, cercana y colaborativa
La candidatura presentada en diciembre busca sustituir a García Troitiño, quien llegó al cargo en 2023
El parón vacacional fue aprovechado por el grupo de trabajo de Evolución FGA para mantener una nueva reunión de coordinación con el objetivo de seguir avanzando en la elaboración del programa de la candidatura a las próximas elecciones de la Federación Gallega de Automovilismo.
Durante el encuentro se abordaron distintas líneas estratégicas centradas en la mejora del funcionamiento de la federación, con especial énfasis en la necesidad de impulsar una gestión más transparente, participativa y adaptada a la realidad actual del automovilismo gallego.
Uno de los ejes claves del proyecto es reforzar la colaboración con las entidades organizadoras de pruebas deportivas, facilitando su labor y promoviendo una relación más fluida, ágil y constructiva, en la cual, el nuevo ente federativo pueda asesorar a los diferentes organizadores sobre aquellos aspectos técnicos o administrativos que muchas veces se desconocen.
El segundo pilar fundamental lo componen los deportistas, quienes en multitud de ocasiones dicen no sentirse amparados por el paraguas institucional. Esto provoca grandes problemas, tanto a la hora de vender programas deportivos a patrocinadores, ya que desconocen el retorno fiscal qué esto les puede suponer, cómo a la hora de ser asesorados en aspectos técnicos o legales.
Propuesta de la candidatura
Desde Evolución FGA se apuesta por una federación que esté al lado de quien hace posible que este deporte exista, una federación abierta, moderna, que huya de los clasismos, en pocas palabras una federación útil que trabaje de la mano de todos los actores para garantizar el crecimiento y la sostenibilidad de este deporte en Galicia.
Fruto de las necesidades qué diversas personas y. entes nos han hecho llegar, nos vemos en la necesidad de que el equipo continúe en las próximas semanas con nuevos encuentros y reuniones para seguir enriqueciendo un proyecto que nace con vocación de consenso y de mejora para todo el sector.
Antonio García Troitiño llegó a la presidencia de la FGA en enero de 2023, siendo el primer relevo en el puesto tras los 40 años de mandato de Iván Corral. Al término de su primer ejercicio fue sometido a una moción de censura que no prosperó.
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