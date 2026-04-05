Fútbol / Segunda RFEF
El Coruxo inicia el asalto final a las plazas de play off de ascenso
Los vigueses reciben esta tarde en el campo de O Vao al Marino
El Coruxo inicia esta tarde en el campo de O Vao, 18.15 horas ante el Marino de Luanco, el asalto final a las plazas de play off de ascenso a Primera. Cinco jornadas en las que los vigueses deben mantener una línea regular para alargar un poco más la temporada y pelear por el ascenso.
Aunque en el vestuario verde el objetivo es jugar la fase, a nadie se le escapa un segundo objetivo que no es otro que clasificarse entre los siete primeros clasificados para disputar la Copa del Rey.
Pero lo primero es el partido de esta tarde en el campo de O Vao. El Marino de Luanco llega con el agua al cuello, ocupando puestos de descenso, pero con la salvación a tan solo un punto.
El equipo entrenado por Javi Pereira hizo una buena semana de entrenamientos. El técnico cambió ligeramente el trabajo preparando el partido de esta tarde, ya que no este encuentro no podrá contar ni con Nacho Fariña ni con Carlos Alonso. Entró en la convocatoria Álvaro Naveira, aunque posiblemente no sea del «once» inicial dado el buen rendimiento que está teniendo en los últimos encuentros Xavi Cidre.
El técnico vigués tampoco podrá contar con los lesionados Sergio, Losada, Barba y Breo.
A estas alturas de la temporada todos los partidos son comprometidos, ya que los equipos se juegan mucho. El Coruxo se mide a un equipo que necesita puntuar, y eso le puede beneficiar. Los vigueses deberán hacerse con el control del balón. Tener el esférico les hace más fuerte y, sobre todo crecer, haciendo mucho más fácil llegar a la portería contraria. Lo de marcar y aprovechar esas oportunidades ya es otro cosa.
El problema es que los rivales también los saben, y siempre buscando que los jugadores del Coruxo estén incómodos al tener que correr tras el balón. Por lo tanto, el primer objetivo en la tarde de hoy es tener el balón, y después acertar con alguna ocasión. n
CAMPO: O Vao.
HORA: 18.15 horas.
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