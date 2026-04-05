El Celta se mantiene en la nube

57 DOMUSA TEKNIK ISB: Gouveia (8), Gutierrez (3), Lizundia (0), Malama (5), Lalotte (6) -cinco inicial- Iparraguirre (2), Otaegui (3), Azcue (11), Villamor (4) y Van (15). 69 CELTA FEMXA ZORKA: Rodríguez (4), Cabrera (10), Bermejo (11), Boquete (6), Kelliher (17) -cinco inicial- Vizmanos (8), Vennema (2), Gea (9), Martínez (0) y Salinas (2). PARCIALES: 9-25, 16-15, 19-16 y 13-13.

El Celta Femxa Zorka continúa quemando etapas. Ayer sumó la vigésimo quinta victoria consecutiva de la temporada, acercando un poco más una segunda plaza que tiene en la palma de la mano. Una posición que se puede certificar el próximo domingo en el pabellón de Navia ante el colista del grupo.

Ayer, el equipo entrenado por Cristina Cantero visitaba a un Domusa que pelea por meterse en el play off de ascenso. El equipo llegó al Polideportivo de Azkoitia con la lección bien aprendida y rindió a un nivel muy alto en los primeros diez minutos de juego. Defensivamente el juego interior de las viguesas ahogó al conjunto vasco, que no encontraba posiciones cómodas de tiro, forzando los lanzamientos. Las ayudas funcionaban a la perfección y las recuperaciones permitían salir con velocidad al ataque.

Ofensivamente el equipo mostraba la misma intensidad. Seguían las ayudas y tras los cinco primeros minutos de juego las viguesas ya mandaban por ocho puntos en el marcador.

Cantero rotaba el equipo repartiendo minutos entre todas las jugadoras. Los cambios no se notaban sobre el parquet, y la diferencia en el marcador continuaba creciendo para llegar al final de los primeros diez minutos de juego con un parcial de 9-25.

El segundo cuarto mantuvo el mismo guión de los primeros diez minutos de juego. Cabrera dominaba el juego bajo los aros, y por fuera Uxi y Marina llevaban la ventaja a los veinte puntos, 13-33 mediado el cuarto.

En ese momento llegó el primer bache del equipo vigués. La pérdida de la concentración hizo que las jugadoras vascas lograran un parcial de 8-0 que no sirvió para meterlas en el partido, pero sí para reducir su desventaja en el marcador hasta los catorce puntos. Al final de la primera parte, quince de ventaja para las viguesas y un partido encarrilado (25-40).

Kelliher y Cabrera marcaron el inicio del tercer cuarto. Entre las dos no solo mantuvieron la ventaja, sino que la aumentaron. Las viguesas se vieron con el partido en el bolsillo, y dejaron que las jugadoras locales reaccionaran con dos triples consecutivas que devolvieron la diferencia a los quince puntos. Un mal último minuto llevó al Domusa a hacer un 6-0 de parcial y llegar con opciones a los últimos diez minutos de partido.

Las cosas no comenzaron mejor en el último cuarto. El Celta Femxa Zorka parecía desnortado, encajando de salida un 5-0 que reducía las diferencias a los cinco puntos, a ocho minutos para la conclusión del encuentro.

A poco más de tres minutos para el final, un triple de Boquete rompió el partido. Una canasta que despertó a un Celta Femxa Zorka que consiguió administrar su ventaja en los minutos finales para llegar al final del encuentro con doce puntos de ventaja.

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El próximo partido de las celestes será el domingo, a las 12.30 horas, ante el colista. Después, dos últimas jornadas y, salvo milagro, a pensar en el play off.