Fútbol
El Barça respira con Araujo pero pierde a Bernal para la Champions
El mediocampista sufrió un esguince de tobillo que lo mantendrá fuera de los terrenos de juego unos diez días
La victoria en el Metropolitano dejó dos notas negativas para el conjunto de Hansi Flick. Marc Bernal y Ronald Araujo tuvieron que ser sustituidos por molestias musculares. A la espera de parte médico oficial, según ha publicado SPORT, lo de Araujo ha quedado en un susto y Marc Bernal sufre un esguince de tobillo alto que le dejará fuera de la disciplina culé unos 10 días.
De este modo, si se confirman los plazos, Bernal se perderá la ida de los cuartos de final de la Champions League ante el Atlético de Madrid en el Spotify Camp Nou, así como el derbi liguero frente al RCD Espanyol. Aunque, según explica SPORT, los servicios médicos culers esperan que pueda estar disponible para la vuelta de Champions, aunque no como para jugar como titular.
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