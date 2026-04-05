Adiós guardés al tercer puesto

26 Mecalia Atlético Guardés (13+13): Sabina Mínguez (p.), África Sempere, Jazmín Mendoza (3), Blakza Hauptman (1), Lorena Téllez (1), Cecilia Cacheda (5), María Palomo (3), Rosane Serrano (1), Elena Martíne, Carme Castro (1), Nerea Gil, Ariana Portillo, María Sancha (10), Ania Ramos (1), Amandine Balzinc (p.) y María Español. 27 Elda Prestigio (13+14): Meriem Ezbida (p.), Lucía García, María Duque (1), Lora Sarandeva (1), Virginia Robles (p.), Sol Azcune (3), Rafaela Gonçalves (4), Luna Villaescusa (1), Malena Valles (6), Emiliana Heilmann, Julia Terrado, Elena Cuadrado (3), Maddi Bengoetxea (1), Claudia Martínez (1), Paula Lluch (6) y Marina González. Marcador cada cinco minutos: 2-1, 3-3, 5-7, 9-9, 11-10, 13-13, 13-17, 14-20, 17-22, 20-23, 22-25, 26-27.

El Mecalia Atlético Guardés vuelve a caer, a pesar de los esfuerzos. Las de Ana Seabra cedieron una vez más ayer en A Sangriña ante un Elda Prestigio que se agarró a los detalles para ganar por la mínima. Esta derrota obliga al equipo de A Guarda a pelear por la cuarta plaza en la última jornada en Sagunto. Tras una primera mitad igualada que llegó al descanso en empate (13-13), las visitantes iniciaron la segunda con un 0-6 demoledor que desarmó al anfitrión durante muchos instantes. El Guardés logró recuperarse y volver a liderar, pero no fue capaz de mantener la ventaja ya hasta el final, cuando el Elda aprovechó todas las ocasiones clave para alargar los minutos que su rival necesitaba para la remontada, de la mano de una Virginia Robles vital bajo palos. Los diez goles de Sancha y los cinco de Cacheda hicieron méritos para esa recuperación. La derrota impide ya al conjunto de A Guarda cerrar la fase regular en tercer lugar, con el objetivo ahora de mantener el cuarto puesto ante el Beti-Onak en la jornada que queda, el próximo 15 de abril en Sagunto.

Ambos equipos salieron a la pista ofreciendo una defensa férrea, con el Guardés llevando al ataque eldense al pasivo en su primera jugada. La protección de la portería rival tampoco lo ponía nada fácil. El parcial final de la primera mitad fue ya frenético, después de que el ritmo hubiese aumentado progresivamente en los instantes previos. Apretaron ambos conjuntos y el Elda pronto recuperó la igualdad, aunque esta vez las de Ana Seabra lograron mantener el pulso y conservarla hasta el final. Perdió el equipo miñoto su oportunidad para irse al descanso mandando en el luminoso debido a una falta en ataque que le retiró la posesión, si bien pudo evitar ceder esa oportunidad al Elda gracias a la tercera parada de Mínguez, última acción del período (13-13, min. 30).

La segunda parte se inició con un demoledor 0-6. Con la grada de A Sangriña protestando varias decisiones arbitrales y la tensión por las nubes, el banquillo visitante pedía tiempo muerto para evitar la remontada guardesa.

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Entre polémica y polémica arbitral, el Guardés lograba quedarse a uno (25-26, min. 58). Pero Sol Azcune frustró los sueños locales y se escurrió entre la avanzada defensa miñota para anotar uno más, dejando al Mecalia sin apenas opciones de puntuar ya, pese a la respuesta de Cacheda.