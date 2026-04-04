El Nacional de vaurien se decide este domingo

El Campeonato de España de Vaurien disputa este domingo su cuarta y última jornada en el lago de As Pontes con dos tripulaciones, la formada por Pedro Fernández y Carolina Iglesias (RCN Rodeira) y el tándem Pablo Cabello (RCN Vigo)-Jimena Abril (CVF As Pontes), buscando el título absoluto por encima del resto.

Después de tres intensos días en los que el Comité de Regatas cumplió el programa de pruebas, Fernández e Iglesias son líderes con 17 puntos netos (3-1-6-[7]-2-2-1-1-1), al entrar el descarte el segundo día y poder eliminar su séptima plaza de la cuarta manga. Cabello y Abril suman 21 ([6]-2-2-1-4-3-3-2-4) en su primera participación juntos -el miércoles hicieron su primer entrenamiento-. El Gallego de Ares, en marzo, fue ganado por el patrón vigués, pero con Óscar Romero como tripulante.

Hasta ahora, las mangas han sido muy complicadas, con muchos roles de 30-40 grados y cambios de intensidad muy importantes. El Ence de Paula González (RCN Vigo) y Alejandra Vicens (CNR Ferrol) estuvo al frente los dos primeros días, aprovechando vientos de 6-7 nudos que subían a 15, mientras que Cabello se mantenía segundo.

Pero este sábado, las condiciones variaron de forma radical. Con roles y cambios de intensidad brutales (de 12-14 nudos se pasaba a 25-26), el Lenda Profand de Pedro Fernández y Carolina Iglesias hizo un tres de tres, escapándose en las ceñidas y asumiendo el liderato provisional del Nacional. En la tercera plaza de la general, el Revolution de Sissel Acasuso y Jorge Campos (RCM Santander), con 32 puntos (4-5-3-[12]-6-6-2-3-3).

Este domingo, día de las últimas regatas, el parte meteorológico predice menos viento. Fernández e Iglesias lo tiene casi a un paso: Eolo decide aparecer alrededor de las dos de la tarde y el tiempo límite para la jornada final se alcanza a las tres y media. Además, Pedro y Carolina han consolidado su liderato con cuatro primeros puestos, que en caso de empate también les darán ventaja.

El Campeonato de España cuenta con veintinueve tripulaciones en liza de cinco comunidades autónomas (Galicia, País Vasco, Cantabria, Castilla y León y Extremadura) y la siempre significada ausencia del italiano Francesco Zampacavallo (RCN Valencia) por cuestiones laborales.

Cuatro de las tripulaciones del Top Ten en la general provisional componen la selección gallega de Vaurien: Fernández-Iglesias, Cabello-Abril, Nicolás-González-Ramón Pimentel (RCN Vigo) y Nicolás Souto-Martín Pérez (RCN Vigo).

Clasificación provisional.

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