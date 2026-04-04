El Real Madrid se deja media Liga en Son Moix

El Real Madrid se ha dejado media Liga en Son Moix. Una derrota gris ante un rival que apostó por jugar y proponer cosas, más allá del fútbol directo, y que castigó el once especulativo de un Arbeloa que ya solo puede aferrarse a la Champions como salvavidas. Un gol de Muriqi en el descuento tiñe de azulgrana la Liga. Además, en la disputa por la corona en el vestuario blanco se evidencia que el Real Madrid de Mbappé juega peor que el que se encomienda a Vinícius. Con el francés se convierte en un equipo constreñido, hipotecado a un jugador que pide la pelota al pie en lugar de asomarse a los espacios como hace el brasileño. Kylian obliga a jugar por dentro y eso facilita enormemente las tareas defensivas. Es un delantero diferencial, pero su presencia convierte la fluidez del juego en espesura.

Aterrizó el Real Madrid en Mallorca en modo híbrido. El cuerpo estaba en Son Moix, pero la cabeza pensaba en el Bayern. Eso explica la suplencia de Vinícius o de Thiago, que dio la alternativa a otro canterano, Manuel Ángel. Se esperaba que se asomasen Militao o Bellingham, pero Arbeloa prefirió guardar al inglés como reactivo en el banquillo. Así que Tchouameni y Camavinga ponían el músculo y Brahim y Mbappé se convertían en los receptores del quaterback Arda Guler. En el Mallorca Martín Demichelis apostó por un once con buen pie. Situó a Mascarrell como central para descongestionar la salida de balón y asoció en el medio a Darder con Pablo Torre y Morlanes para generar superioridad y abastecer a Muriqi y Luvumbo. Una apuesta valiente en la que diversificaba la llegada arriba más allá de la influyente presencia del ariete kosovar.

Comenzó el choque con dominio bermellón, que manejaba el balón y el ritmo, pero el Madrid se defendía ordenadamente y pasado el minuto 20 dispuso de un par de ocasiones claras de Mbappé que deshizo Leo Román con dos magníficas intervenciones. El meta local también evitó el gol en un disparo cruzado de Arda. La valentía mallorquinista escondía una fragilidad defensiva inquietante que rumiaba un Madrid paciente. Los locales disfrutaron de una oportunidad inmejorable que Morlanes desperdició por su ansiedad a la hora de rematar.

Gol de Morlanes

Monopolizaba Mbappé las tentativas visitantes, lo que facilitaba la vigilancia de la zaga mallorquinista y de sus ayudas. Y en el minuto 41 el buen pie local encontró premio. Una llegada por la derecha de Maffeo terminó con un centro medido a la llegada de Morlanes desde atrás, quien mientras Camavinga se desentendía de la marca, concretaba con la tranquilidad que le faltó en la ocasión previa. La segunda línea ofensiva del Mallorca hacía daño a la defensa blanca, en la que Rudiger y Huijsen andaban ocupados con Muriqi y Luvumbo. Sin extremos y con Mbappé como único argumento ofensivo, al descanso se antojaba la necesidad de realizar cambios en el Real Madrid. Pero Arbeloa, que se fue antes del final del primer tiempo al vestuario, es más amigo de dar la responsabilidad a los titulares cuando las cosas no van bien.

Darder y Pablo Torre seguían muy sueltos en el medio pudiendo filtrar pases que superaban cortinas defensivas madridistas y lanzar a sus delanteros. Los dos creadores de juego bermellones se desempeñaban con comodidad, mientras que sin balón presionaban alto y cerraban los pasillos interiores desconectando a Arda y Brahim, lo que aislaba también a Mbappé. Demichelis le ganaba la batalla en la pizarra a Arbeloa en la primera hora de partido. Una estampida de Kylian fue lo único noticioso en el primer tramo de la segunda parte. A la hora Arbeloa echó mano de Vinícius, Bellingham y Militao, sentando a Camavinga, Manuel Ángel y un amonestado Huijsen. El cambio operó una mutación en los blancos que ensancharon el campo, complicando inmediatamente al Mallorca, al que le duraba menos la pelota en los pies porque Jude mordía a Darder.

Tantos en el tramo final

Demichelis decidió oxigenar su mediocampo, desplegando una línea de cuatro con más colmillo al añadir a Virgili y Mateo Joseph, que además de ayudar en los carriles mostraban más vértigo en los extremos a la contra. Los minutos goteaban con ansiedad en el bando blanco mientras Leo Román veía con placidez cómo pasaba el tiempo sin ser especialmente exigido. El asedio obligado de los visitantes no generaba ocasiones y la Liga se le escapaba a los de Arbeloa. Pero en el minuto 87 un saque de esquina terminó con un testarazo de Militao, que volvía cuatro meses después a pisar el césped. Los blancos se aferraban a un gol de balón parado porque no era capaz de crear ocasiones.

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Y entonces, con el Madrid volcado, una segunda jugada mal defendida por los de Arbeloa terminó con un pase de Joseph a Muriqi, que tras quedarse a un pase de ir al Mundial con Kosovo, marcaba y rompía a llorar. El ariete kosovar daba una victoria que puede significar la permanencia para los bermellones y que supone el adiós a media Liga de este Real Madrid insípido de Arbeloa que se coloca a siete puntos del Barcelona con los de Flick visitando el Metropolitano en un par de horas. Y ahora, el Bayern.