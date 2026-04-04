Llega un Tour de Flandes de ensueño con Pogacar de gran favorito

En el laberinto de Flandes sólo hay gloria y pasión con unos pocos elegidos, sobre todo uno, para ganar y llevarse los elogios de la primera clásica de abril. Ya hace mucho tiempo en el que no hay sorpresas en las mejores citas ciclistas, pero lejos de ser un inconveniente es lo que provoca y lleva a muchos seguidores de este deporte a sentarse delante del televisor, o hasta viajar, para no perderse estas competiciones y convencerse de que hay vida sobre una bici mucho más allá del Tour.

Tienen la culpa, principalmente, estos elegidos para la gloria, encabezados por Tadej Pogacar, que animan todas las carreras, desde una etapa, a veces sin gran sentido, a pruebas como el Tour de Flandes (aunque siempre hay el dilema entre los más eruditos de denominarlo Tour o Vuelta, o simplemente ‘De Ronde’, en su apelación flamenca) que llena de colorido este domingo ciclista.

Si se tiene en cuenta que Pogacar ha ganado las dos últimas veces que ha corrido en Flandes y que no pierde una carrera desde la segunda posición, caída incluida, de Roubaix, en 2025, la segunda clásica de adoquines que se disputa el domingo día 12, es fácil adivinar quién es el máximo favorito para triunfar en una carrera de 278 kilómetros, centenaria y que cumple ahora 110 ediciones.

Pogacar, de espaldas, en la victoria de 2025. / TOUR DE FLANDES

Es un laberinto porque se pasa tan cerca que muchos aficionados pueden ir a la carrera a ver pasar a los ciclistas por diferentes lugares del recorrido sin moverse demasiado. Es la prueba de Flandes, entre seguidores belgas que presumen de cuál carrera atrae más, la flamenca o la valona, llamada Lieja-Bastoña-Lieja, prevista para el último domingo de este mes.

Muros con adoquines y aficionados

Y es también la carrera de los muros adoquinados, que patinan si ha llovido y que la diferencia de Roubaix, más llana, aunque con piedras más agresivas. En Flandes los corredores se encuentran con repechos que alcanzan porcentajes de rampas de garaje y que se convierten en leyenda de este deporte; principalmente Oude Kwaremont, Koppenberg y Patterberg, atracciones entre los cicloturistas que este sábado se enfrentaron al mismo recorrido.

Así que, entre laberintos, muros de adoquines y de aficionados Pogacar buscará la tercera victoria en la carrera y también la tercera del año después de los triunfos en la Strade Bianche y la Milán-San Remo, en la búsqueda del reto afrodisiaco de triunfar en los cinco ‘monumentos’ (San Remo, Flandes, Roubaix, Lieja y Lombardía) sin olvidar la ruta hacia un quinto Tour.

No lo tendrá fácil, ¿quién se atrevería a decir lo contrario? Nada más lejos de un pensamiento que si lo convierte en el favorito de los favoritos no olvida a Mathieu van der Poel-tres victorias lo contemplan- y a los dos ídolos de los flamencos, un Wout van Aert que parece haber recuperado el toque de magia castigado por las caídas y un Remco Evenepoel que dio la sorpresa de apuntarse a última hora en la prueba, que nunca ha disputado, después de disputar la Volta. Tan fino aparece Evenepoel que el jueves fue de los pocos corredores profesionales que logró superar Koppenberg sin poner pie a tierra por culpa del barro. Tampoco hay que olvidar la presencia del danés Mads Pedersen.

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La prueba será retransmitida íntegramente por Eurosport. Empezará a las 10 de la mañana y acabará entre las 16.30 y las 16.45 horas con el Movistar, el Burgos (se estrena en la clásica) e Iván García Cortina como principal baza española para tratar de acabar entre los 20 primeros. La prueba femenina se disputará a continuación de la masculina y disputará a partir de las 17 horas el tramo final de la carrera.