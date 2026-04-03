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Kayak de mar

El Naútico Cobres y el Kayak Vigo destacan en la Copa de España

Fueron tercero y cuarto, respectivamente, en la competición celebrada en Vilaboa

Los componentes del Kayak Vigo.

Los componentes del Kayak Vigo. / FDV

R. V.

Vigo

La ría de Vigo fue el escenario del inicio de la temporada nacional de Kayak de Mar con la disputa de la I Copa de España en Vilaboa, una cita que reunió a más de 500 palistas de 52 clubes y que abre un calendario marcado por el Campeonato del Mundo que se celebrará en La Vila Joiosa, el próximo mes de octubre.

En la clasificación por equipos, el Club Piragüismo Marlines de Lanzarote se hizo con la victoria con 3.743 puntos, por delante del Club Náutico de Cobres, que firmó la segunda posición con 2.287 puntos, y del Club Amigos del Piragüismo de Canarias, tercero con 2.200 puntos. Muy cerca del podio finalizó el Kayak Vigo, cuarto con 1.994 puntos, completando una destacada actuación de los clubes gallegos en esta primera cita del calendario.

En el Trofeo Iberdrola, el Kayak Vigo se situó en lo más alto de la clasificación con 964 puntos, seguido del Club Piragüismo Marlines de Lanzarote con 884 puntos y del Club Náutico de Cobres, tercero con 716 puntos.

El programa de competición se desarrolló durante el sábado y el domingo con pruebas para todas las categorías y distancias de 3.000, 6.000 y 15.000 metros, siempre con salida y llegada en el Puerto de Santa Cristina de Cobres.

En la categoría Cadete Mixto SS2, el triunfo fue para Sergio Gaitán y Alba García (Club Piragüismo Olívico) con un tiempo de 00:29:35,83. En Júnior Mixto SS2, el dominio correspondió al Club Piragüismo Marlines de Lanzarote con Andor Dévora y Ariadne Giménez (00:29:22,81).

En categoría Infantil A Mixto SS2, Yago González y Lía Pereira (Club Náutico de Cobres) se hicieron con la victoria con un tiempo de 00:14:54,12, imponiéndose con claridad al resto de embarcaciones.

También en pruebas individuales, Samuel Diogo (Club Piragüismo Olívico) logró la medalla de bronce en Infantil A SS1 con 00:16:34,00, mientras que en Infantil B SS1 Adrián Perales (Club Piragüismo Olívico) se proclamó vencedor con 00:18:49,00 y Yago González Balea (Club Náutico de Cobres) fue tercero con 00:19:11,00.

En la prueba Senior OC1, el triunfo fue para Carlos Pérez (Club de Mar Ría de Aldán-Gandón SA) con un tiempo de 01:21:00,85, seguido de su hermano Jesús Pérez (Club Piragüismo Aldán) con 01:24:40,41, mientras que la tercera posición fue para Eduardo Iglesias (Real Club Náutico Rodeira de Cangas) con 01:25:22,84, completando un podio con presencia gallega.

En Cadete A SS1, el Club Náutico de Cobres firmó un dominio absoluto con victoria de Carla Corrales (00:31:40,83), seguida de Luna Borrego y Sabela González.

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Además, en Cadete SS2, Sabela González y Marina Calvar (Club Náutico de Cobres) se hicieron con la victoria (00:31:56,76).

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