El líder frena al Gran Peña

El Gran Peña salió goleado de San Lázaro (5-1) en un encuentro cuyo marcador final no hace justicia al desarrollo vivido durante buena parte del choque, en el que el conjunto vigués ofreció una imagen competitiva y por momentos superior a la de su rival. El equipo olívico, lejos de replegarse, apostó desde el inicio por un planteamiento valiente, con una línea defensiva firme y transiciones rápidas que incomodaron a un Compostela atenazado por la necesidad de ganar. Fruto de ese buen arranque, el cuadro visitante logró adelantarse en el minuto 14 gracias a un penalto transformado por Fran López.

El tanto no solo reforzó el plan de partido del Gran Peña, sino que acentuó las dudas de un Compostela espeso y sin claridad en los metros finales. De hecho, los vigueses dispusieron de situaciones favorables para ampliar la ventaja, pero la falta de acierto en los últimos metros evitó que el partido se rompiese antes del descanso. Esa falta de contundencia resultó determinante, ya que en una de las pocas acciones hiladas del conjunto local, Diego Rodríguez aprovechó un balón suelto en el área para establecer el empate al filo del descanso.

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Tras la reanudación, el Compostela dio un paso adelante y logró someter progresivamente al Gran Peña, elevando el ritmo de juego y encontrando mayor profundidad por bandas. El conjunto vigués, que hasta entonces había controlado el escenario con orden y criterio, comenzó a perder presencia ofensiva y a sufrir en campo propio. La remontada se consumó desde el punto de penalti que permitió a Cañi poner por delante a los locales. Pese al golpe, el Gran Peña no renunció al partido y llegó a rozar el empate en una acción que se estrelló en el palo, pero esa oportunidad desperdiciada terminó de marcar el desenlace. A partir de ahí, el Compostela se mostró certero en cada aproximación y logró una goleada que no hace justicia al Gran Peña.