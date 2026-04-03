Guardés y Porriño hacen cuentas

Camina la División de Honor Femenina hacia el desenlace de su liga regular antes de que la competición resuelva sus clasificaciones en los play-off. Guardés y Porriño juegan mañana sus últimos partidos de Liga en como locales antes de afrontar la última jornada lejos de casa. Ambos tienen todavía cosas que resolver en estos dos partidos y los duelos de mañana resultan esenciales.

Mecalia Guardés

Las guardesas han recuperado el espíritu después de un tramo nefasto de temporada en la que fueron enterrando sus opciones incluso de pelear por el primer puesto de la Liga regular. Pero la eliminatoria europea ante el Elche, que las metió en las semifinales donde se encontrarán en un par de semanas con el Costa del Sol, parece haber resucitado al cuadro de Ana Seabra que esta semana se impuso al Rocasa de forma justa en A Sangriña.

Este sábado reciben al Elda Prestigio (19.00 horas) sabiendo que un triunfo les garantizaría al menos finalizar entre los cuatro primeros (aseguran jugar la vuelta en A Sangriña en el duelo de cuartos de final) e incluso tendrían la opción de pelear por la tercera plaza con el conjunto malagueño que solo está dos puntos por encima y esta semana recibe en su pista al Bera Bera, líder claro de la competición regular. Y finalizar tercero cambia mucho el decorado pensando sobre todo en un previsible duelo de semifinales. Pero lo primero es certificar ese cuarto puesto. Después de recibir al Elda, las de Ana Seabra cerrarán la temporada visitando dentro de una semana la pista del Morvedre que también parece un rival asequible. La esperanza vuelve a crecer en A Guarda en este final de temporada.

C. Orbe Zendal Porriño

Otro tanto podría decirse del Porriño que acumula tres victorias de forma consecutiva y también se plantea un final de curso muy diferente al que parecía cuando el equipo entró en enero y febrero en un terrible bucle de derrotas y malas noticias al que no veían final. Pero cambió el aire por completo en estos últimos partidos en los que el equipo de Isma Martínez ha ido encontrando soluciones tácticas a las ausencias de Buforn y Santomé que tanto daño hicieron y el crecimiento y la solidez del grupo han ido haciendo el resto. El sexto puesto, que hace unas semanas era la meta que se habían puesto en la liga regular, está garantizado y se les abre la posibilidad de pelea con el Beti-Onak por la quinta plaza.

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Para eso necesitan ganar mañana en su pista al complicado Granollers (19:00 horas, sábado) porque se pondrían a un punto del Beti (que tiene un partido más) con solo una jornada por delante. Las porriñesas en esa última fecha tienen que visitar una pista complicada como la de La Rioja mientras el Beti acaba la temporada ante el Morvedre. Las cosas están más complicadas para el grupo de Isma Martínez, pero viéndolas en los últimos partidos nadie duda de que están en condiciones de pelear por cotas mayores en este final de temporada.