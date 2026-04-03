Un fracaso que pasa factura

El fracaso del fútbol italiano tras su tercer intento fallido de participar en un Mundial se cobra las primeras víctimas. Ayer se anunciaron las dimisiones del presidente de la Federación Italiana de Fútbol (FIGC), Gabriele Gravina, y del jefe de delegación de la selección italiana, el histórico portero Gianluigi Buffon, mientras se cuestiona la continuidad del seleccionador, Genaro Gattuso.

La dimisión de Gravina, así como la de Buffon, abre un escenario de dudas sobre la continuidad del seleccionador Gennaro Gattuso, sin el respaldo de sus dos grandes valedores.

Tras la derrota el martes de Italia en la repesca mundialista ante Bosnia y Herzegovina, que dejó a la «Azzurra» sin Mundial por tercera vez consecutiva, Gravina salió en defensa de Gattuso y de Buffon e hizo público su deseo de que continuasen siendo parte del combinado nacional.

«Tengo que felicitar a ‘Rino’ Gattuso, creo que ha sido un gran entrenador. Le pedí que siguiera al frente de estos chicos, al igual que se lo pedí a Buffon; hubo un momento de compenetración en el vestuario con ellos. Los chicos han sido heroicos. El aspecto técnica hay que mantenerlo al 100 %», dijo Gravina en rueda de prensa tras la debacle.

Buffon dimitió pocos minutos después que Gravina, lo que coloca a Gattuso en el alambre. El técnico, cuestionado tras el terremoto mediático que también exigió su dimisión, frente a las especulaciones de expertos y medios sobre una posible renuncia tras la salida de Gravina, deberá esperar al nombramiento del próximo presidente para saber si continuará al frente en caso de no dimitir. Después del desastre frente al combinado balcánico, Gattuso afirmó que hablar de su futuro ahora mismo «no es importante». La situación de Gattuso, quien asumió el cargo en junio de 2025 con el objetivo de lograr la clasificación al Mundial, ahora enfrenta una incertidumbre, a pesar de que la Federación ha reconocido su labor y resaltado que logró mejorar al grupo, especialmente en los aspectos mental y competitivo.

La elección de un nuevo presidente de la FIGC será el próximo 22 de junio.

Noticias relacionadas

Tras la tercera ausencia mundialista de Italia, se produjeron numerosas reacciones tanto a nivel de aficionados como en el ámbito institucional. Incluso el ministro de Deportes, Andrea Abodi, así como el partido político Lega, integrante de la coalición de gobierno, solicitaron su dimisión y una reestructuración de la cúpula de la FIGC.