El Celta Femxa Zorka trata de certificar la segunda plaza

El Celta Femxa Zorka arranca en Azkoitia el último mes de competición. Cuatro partidos en los que el equipo entrenado por Cristina Cantero buscará asegurar la segunda plaza, que en estos momentos defiende con tres victorias de ventaja sobre Unicaja.

Las viguesas visitan mañana sábado al Domusa Teknik ISB, al que derrotaron en la primera vuelta en el pabellón de Navia por 74-57. Las guipuzcoanas están metidas de lleno en la pelea por disputar el play off que clasifica para la Final Four, y solamente cuentan con el colchón de una victoria.

En el equipo céltico casi todo el mundo piensa ya en los play off y en la Final Four. Cantero reconocía antes de iniciar el viaje hacia Azkoitia, que «nosotras estamos un poco a lo nuestro, tratando de competir y sacar cada partido adelante, como hemos venido haciendo durante toda la liga. Sabemos que hay muchas probabilidades de irnos al play-off ya que el Azulmarino no falla, pero eso no nos tiene que hacer perder el foco».

Dependiendo de los resultados, el equipo celeste podría certificar mañana mismo la segunda plaza, siempre y cuando logren la victoria ante el Domusa y el Unicaja no puede con el Canoe. A partir de ese momento todo el trabajo se centraría ya en el play off, aunque no cabe duda que a todo el equipo le apetece acabar la fase regular con un impresionante récord de victorias consecutivas.

De Domusa, Cantero destaca que «tienen muy buenas jugadoras y lo hacen bien. Cuentan con dos jugadoras interiores muy peligrosas. Una es grande, fuerte y domina el juego interior. La otra es muy móvil, actúa más como un cuatro y tiene muy buena mano. Ambas tienen muchos puntos. Además, su base portuguesa es muy rápida y dinámica. Nosotras tenemos que hacer muy bien nuestro trabajo. Estar sólidas atrás, sacarlas de su juego natural, romperles los sistemas y ser fuertes en el rebote, como siempre».

PABELLÓN: Polideportivo Azkoitia.

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HORA: 18 horas (sábado).