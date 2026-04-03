Fútbol / Tercera Federación
Al Alondras se le va el tren
La derrota en Somozas le aleja definitivamente de la pelea por el play-off
Área 11
El Alondras regresó de vacío del Municipal Alcalde Manuel Candocia tras caer por 2-1 ante el Somozas, en un encuentro en el que los de Cangas volvieron a evidenciar dificultades para sumar, pese a reaccionar en el tramo final. El conjunto cangués encadena así una dinámica negatiza con dos puntos sumados en los últimos seis partidos disputados y el tren del play-off se les escapa.
El partido arrancó sin un dominador claro, con ambos equipos tratando de asentarse sobre el césped. Sin embargo, el primer golpe llegó pronto y condicionó el desarrollo del choque. En el minuto 16, un penalti señalado sobre Fanego permitió a Cambón adelantar al Somozas desde los once metros, poniendo cuesta arriba el encuentro para los intereses del Alondras.
A partir de ahí, el equipo trató de recomponerse, con protagonismo en la medular de Lucas Camba y Guille, aunque sin encontrar la claridad necesaria en los metros finales. La defensa local se mostró firme, neutralizando los intentos del cuadro cangués antes del descanso.
El inicio de la segunda mitad resultó aún más adverso. En el minuto 49, Cambón firmó su doblete al rematar un saque de esquina, ampliando la ventaja del Somozas y obligando al Alondras a asumir más riesgos. Con el paso de los minutos, el Alondras fue ganando presencia en campo rival, aunque sin traducir ese dominio en ocasiones claras. No fue hasta el tiempo añadido cuando encontró premio a su insistencia. Luismi recortó distancias en el minuto 90, dando algo de emoción a los últimos instantes. Pese al empuje final, el conjunto visitante no logró evitar la derrota ante un Somozas que supo gestionar su ventaja.
2 Somozas: Domínguez; Cabarcos, Mariña, Óscar Varela, Leonardo, Sanmartín, Guerrero, Fanego (Xuco, min.77), Dopico, Bruno (Pablo, min.68) y Cambón (Jose, min.74).
1 Alondras: Brais; Diego, Adri Hernández (Aspas, min.56), Kopa, Ube (Barreiro, min.82), Lucas Camba, Guille, Rocha, Abel, Martín Rafael y Manufre (Luismi, min.68).
GOLES: 1-0, minuto 16: Cambón, de penalti. 2-0, minuto49: Cambón. 2-1, minuto90: Luismi.
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