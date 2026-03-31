El hermanamiento entre dos grandes entidades gallegas, como son el Liceo Marítimo de Bouzas, vicedecano de la náutica gallega, y el Real Club Náutico Portosín, ha generado su primer gran evento organizado de manera conjunta. Nace el Desafío Rías Baixas NB21, una regata con trazado costero, de ida y vuelta entre la ría de Vigo y la ría de Muros y Noia, en dos jornadas continuas, que se celebrará los días 30 y 31 de mayo.

Destinada a la Clase Crucero la participación estará reservada a los Solitarios A1 (un tripulante), que será Campeonato Gallego por decisión de la Real Federación Gallega de Vela, a los A2 (dos tripulantes) y a los A3 (tres tripulantes), teniendo por primera travesía la subida desde Bouzas hasta las inmediaciones de la bocana del puerto del Real de Portosín, en el interior de la ría muradana y noiesa, cuyas aguas serán las protagonistas del segundo día de navegación, en su trazado de retorno.

Una regata anterior. / Juan Caballero

Con cerca de 100 millas náuticas, durante las dos jornadas de regata, ambas entidades crean un nuevo reto para los amantes de la vela, sector deportivo entre el que ya ha generado cierta expectación y muy buena acogida, como evento que promociona la rica cultura marítima de Galicia, saludable y sostenible al ser navegación a vela, y que viene a complementar unas necesidades que se demandaban en el ámbito de tripulaciones reducidas o en solitario.

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Los premios que se otorgarán en la prueba son los mismos que se disputaban durante la celebración de la Regata Costa da Vela NB21, ahora Desafío Rías Baixas NB21, entre los que se incluyen el Trofeo Vepersa, a las primeras embarcaciones que, en tiempo real y en cada una de las categorías oficiales, crucen la línea imaginaria entre el Faro de Camouco y la Isla de Ons; y el Faro de Picamillo y tierra, en su trazado de subida y respetando los pasos naturales de navegación marítima, así como el Trofeo Juan Piñeiro, que será entregado al velero que, una vez sumados los tiempos invertidos en ambas jornadas, registre el menor real posible, sin la aplicación de compensados.