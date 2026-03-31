Move It se abre a profesionales

Move it Vigo, que se celebrará el 11 de abril, es una competición de danza urbana que reúne a equipos de los países de España y Portugal y en la que pueden participar grupos, solistas, parejas y tríos desde los 4 años y sin límite de edad. La gran cita fue presentada ayer en la sede provincial de la Diputación de Pontevedra en Vigo, ubicada en el Casco Vello, en un acto presidido por la vicepresidenta de la Diputación de Pontevedra, Luisa Sánchez; la delegada de la Xunta de Galicia en Vigo, Ana Ortiz; y la directora de certamen deportivo de baile, Raquel Rodríguez.

Move it Vigo se va a celebrar en las instalaciones del Instituto Ferial de Vigo – IFEVI, en un espacio expositivo adaptado al evento y que contará con un escenario de 12 x 14 metros sobre el que bailarán más de 1.800 participantes inscritos para la cita –con más de 200 coreografías–, residentes en las cuatro provincias gallegas, así como llegados desde León, Asturias o Viana do Castelo.

Actuación en una edición anterior. / ALBA VILLAR

Anexo al pabellón número 3 del IFEVI se instalará un amplio backstage en el que estarán ubicados los camerinos y zonas de calentamiento. El evento contará con primeros auxilios y con un fisioterapeuta, en un amplio dispositivo de logística y organización en el que colaboran la Asociación Vodea y Adri Ramilo Fisioterapia. Supermercados Gadis colabora repartiendo aguas a todos los participantes y Xac, con el vallado de los diferentes espacios. La organización dispondrá de foodtrucks de comida rápida durante toda la jornada de competición y cantina.

Presenta Hurakán Bastida

Move it Vigo estará presentado por Hurakán Bastida, bailarina, coreógrafa y presentadora de numerosas competiciones de danza de todo el país. El jurado estará compuesto por las bailarinas, coreógrafas y profesoras de danzas urbanas Nuria Beltrán, Cris Burgos y Mónica Peña, bajo la batuta de la organizadora y creadora de este espectáculo, la viguesa Raquel Rodríguez. Juzgarán diferentes criterios como interpretación musical y musicalidad, técnica, innovación y originalidad, estilo y expresión y la impresión global.

Se repartirán premios en metálico, así como medallas y trofeos a los tres primeros clasificados de cada categoría y, además, habrá menciones especiales al grupo con más flow y mejor vestuario en todas las categorías. Entra en escena la categoría profesional, con 1.000 euros en el puesto oro; 500, en el plata; y 300€, al bronce. Está dirigida a bailarines y bailarinas profesionales, así como a profesores y profesoras de danza urbana nacidos antes de 2007, año incluido. Al igual que el pasado año, se entregarán numerosas becas de varias de las mejores escuelas de danza urbana de España.

En el turno de mañana competirán las categorías de bailarines desde los 4 años hasta los 13 años: Baby, Infantil, Junior, Mini Parejas y Mini Solista. Por la tarde será el turno de las categorías de bailarines desde los 14 años de edad: Youth, Absoluta, Minicrew, Parejas, Solista, Premium, Megacrew y Heels. Destacan las interpretaciones en grupo, en las que participarán hasta 40 bailarines, pero también se esperan con mucha expectación las actuaciones en solista, parejas y tríos.