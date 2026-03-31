Balonmano-División de Honor Femenina
El Mecalia confirma su resurrección
El equipo guardés enlaza el pase a semifinales de la European Cup con una solvente victoria sobre el Rocasa, segundo clasificado liguero
El Mecalia Guardés confirma que lo suyo no es flor de un día. Las de Ana Seabra certificaron la superación del mal bache ante su afición en A Sangriña, imponiéndose con madurez ante uno de los contendientes por el título. El Rocasa Gran Canaria fue capaz de igualar el ritmo y llegar a dominar varios minutos desde mediados de la primera parte hasta el epílogo del encuentro, cuando la reacción ofensiva liderada por Cacheda (6 goles) y Sancha (5) y complementada por la definición de sus extremos (4 goles de Portillo) pudo sellarse gracias a la defensa de la portería de Balzinc, con 11 paradas solo en la segunda parte. El Guardés aprieta la lucha por la parte alta de los puestos de play-off.
El Rocasa, aunque en un partido con muchas alternativas, fue capaz de dominar el juego con una concentración impresionante, generando pérdidas locales y haciéndolo sufrir todavía más con las paradas de Navarro (17-19, min. 43). Aunque el rival podía demostrar algo más de actitud, lo cierto es que el Guardés fue capaz de apretar los dientes y aguantar el tipo (20-19, min. 46). Balzinc encadenó tres paradas seguidas y el Rocasa se veía cada vez más nervioso (22-19, min. 51).
Tres goles en los compases que restaban parecían inalcanzables para un rival ya cansado y la afición ya celebraba dos puntos que apuntaban a quedarse en casa. El equipo miñoto salió airoso de su propia casa con una nueva victoria que confirmaba su recuperación para el cierre de temporada. Este sábado y en el mismo escenario (19:00), ante el Elda, una nueva oportunidad para asegurar su plaza en la parte alta del play-off por el título.
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