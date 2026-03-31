Coches pequeños, sueños grandes: una escudería a escala en Baiona

Las luces rojas del semáforo se encienden en secuencia y enseguida se apagan. Los bólidos arrancan. No rugen como sobre el asfalto ni impregnan el aire de goma y gasolina. Miden 20 centímetros, apenas superan los 48 gramos, recorren una recta de 25 metros y un simple hilo los frena. Replican, sin embargo, la ambición de sus modelos y la implicación de sus adultos. Transportan igualmente los sueños de quienes los han fabricado. Como los chicos del Marrucho’s Racing Team baionés. Terceros el año pasado en la categoría Development (desarrollo) de la Stem Racing Spain, en el actual participan en la más exigente Professional. Doscientos equipos de toda España aspiran a lograr una de las tres plazas en el Mundial, que se celebrará en Singapur coincidiendo con el gran premio de Fórmula 1, en octubre. Su meta, en realidad, se encuentra más alla del horizonte.

Fue la madre de Pablo Herranz, María, que bien conoce la pasión de su hijo por el automovilismo, quien descubrió en 2025 la existencia de Madcup buceando por internet. Se trata de una iniciativa de promoción de valores a través del fútbol, baloncesto, tenis, volei... Una de sus competiciones es la Stem Racing. La tarea trasciende la construcción de un coche a escala. A los jóvenes se les pide que organicen una pequeña escudería. «Es como montar una empresa desde cero», ejemplifica Pablo.

Junto a Pedro de la Rosa, tras quedar terceros en la anterior edición. / Stem Racing Spain

El joven enroló para esa primera edición a Álvaro Ron, Gael Rodríguez y Aarón Leyenda. Aunque estudian en diferentes institutos, se conocen de la comarca. Amigos o amigos de hermanos, compañeros de fútbol, vecinos con intereses similares... Visto el éxito de la empresa –a Pablo lo han nombrado incluso embajador de la Stem Racing–, para esta nueva edición han añadido a Manuel Sanromán y Valeria de la Iglesia, que reside en Moraleja de Enmedio pero a la que Pablo conoce desde niña, de sus vacaciones en Galicia.

Esta media docena adolescente, entre los 16 y los 14 años, se ha repartido las tareas en un esfuerzo común que se inició en octubre pero que se ha intensificado en los dos últimos meses. Pablo ejerce de líder e ingeniero de diseño; Aarón, de ingeniero de fabricación; Álvaro se encarga del diseño gráfico; Gael lleva la comunicación; Manuel ajusta las finanzas y Valeria recolecta patrocinios. María y Nuria, tía de Pablo, figuran como tutoras.

Los requisitos se han multiplicado en el salto de categoría. Los portfolios en los que deben explicar su proyecto han pasado de cinco a diez páginas. Los reglamentos a los que acomodarse, de 40 a 60. Los materiales se han encarecido y los viajes a Madrid se incrementan. «A todo se le sube el nivel de dificultad», resume Pablo. También se les han disparado las necesidades presupuestarias. En el debut necesitaron alrededor de 1.600 euros. Ahora precisan 5.700.

Numerosos apoyos en la comarca

Empresas y comercios de la zona ya han respondido, según una jerarquía que los chicos ofrecen en sus visitas. Baiona entera, en fin, presume de ellos y es un orgullo mutuo. De ahí el marrucho, la filloa comarcal, con el que se han bautizado. En la lista aparecen Anube y GTG Ingenieros; Manduca, Salgado y Eyre, ABFitness; Vernet, Helse Fisioterapia, Jardinería Cárdenas y Fincas la Real; Gamela, Eurospare, Electromiñor, Construcciones Sanromán Giráldez, Avicolor, Corchete y Queimada; V.S. Fotografía, L3 Car Wash y Gedesel. Colaboran Agencia Webseo, Negocios Funky y Medicatech. El Concello de Baiona les ha facilitado contactos y el CPI Cova Terreña les permite usar su impresora 3D.

La confección, también con fresadoras CNC, supone el tuétano. La organización ofrece tutoriales sobre herramientas como Fusion 360 y ANSYS. También proporcionará los cartuchos de aire comprimido con los que funcionarán los coches. La diferencia de velocidad, sin curvas además que negociar, se dirimirá en la aerodinámica, el peso –48 gramos es lo mínimo–, la fricción... El chasis de poliuretano se hará de una pieza y aparte, el resto de componentes, como alerones o el piloto. «Puede parecer muy complicado, pero es como una experiencia cualquiera. Si quieres jugar a fútbol, tienes que aprender a dar patadas a un balón», sostiene Pablo. «Si le pones empeño, se puede».

Madrid, Cataluña y Andalucía acogerán las finales regionales. Galicia presentará otro candidato, un equipo coruñés llamado Morriña. Los baioneses acudirán a la jornada clasificatoria que se celebrará el 28 y 29 de abril en las instalaciones del circuito del Jarama. El cronómetro que fijen sólo determinará el 20% de la puntuación. Los jueces examinarán toda su documentación y también el estand en el que tendrán que exponer merchandising con los colores de su identidad corporativa. Incluso compondrán un himno.

Veinte de los doscientos candidatos, tras superar el filtro, batallarán en la final estatal por esos tres billetes a Singapur. Es el objetivo que inicialmente se han fijado aunque si cierran los ojos,se imaginan de mayores, desempeñando esas mismas tareas como profesionales. Pablo lo resalta: «Esto nos acerca a nuestras vocaciones».