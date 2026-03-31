Fútbol
El Erizana congrega a 1.200 niños en Baiona
Algunas de las mejores canteras de la península compiten durante tres jornadas
Baiona se convertirá esta Semana Santa en el epicentro del deporte base con la celebración del XIV Torneo de Fútbol Base del Erizana Club de Fútbol, un evento ya consolidado en el calendario deportivo que reunirá a más de 1.200 jóvenes deportistas.
La villa acogerá hoy, mañana y pasado a algunas de las mejores canteras de Galicia y Portugal, que competirán en las categorías prebenjamín, benjamín y alevín. Este torneo no solo destaca por su nivel competitivo, sino también por su capacidad para fomentar valores como el compañerismo, el esfuerzo y la convivencia entre clubes.
El Erizana CF ha preparado un amplio dispositivo organizativo que incluye la atención a todos los participantes y sus familias. El club ofrecerá servicio de comidas para deportistas y acompañantes, contando con la colaboración de chefs de reconocido prestigio y el apoyo de numerosos patrocinadores que se implican activamente y se vuelcan con el torneo.
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