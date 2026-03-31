Vela
Asombrosa salida en la Liga de Invierno Cíes-Rande
Redacción
La cuarta prueba puntuable para el circuito de la Liga de Invierno Cíes-Rande resultó todo un espectáculo visual, de las pocas veces que en una regata se puede ver una salida en popa, con todos los veleros desplegando su paño más grande que es para unos el spinnaker (simétrica) y para otros el jennaker (asimétrica).
El Bon III, de Víctor Carrión, del Real Club Náutico de Vigo, entró primero en tiempo real y se llevó el triunfo en su División de los ORC 3. En la categoría de Solitarios y A Dos el líder es el Salaño Dos, de Jacobo Vecino y Brenda Maure, del RCN Vigo, con 9 puntos. En ORC 4, sigue al frente el Unus, de Luís García Trigo, del Monte Real Club de Yates de Bayona, con 5 puntos. Y en ORC 5 el líder es el Aquilón, de Roberto Telle, del Club Social Moaña Mar, con 8 puntos. n
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