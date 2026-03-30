El Villalonga se desploma y Millán ejecuta (2-3)

El Villalonga consumó en San Pedro su cuarta derrota consecutiva al caer por 2-3 frente al Beluso en un encuentro que dejó una amarga sensación entre los celestes. Los de Roberto Lázaro completaron una notable primera mitad, bien plantados, serios en defensa y con criterio para atacar, pero se desmoronaron tras el descanso ante la pegada visitante y terminaron pagando muy caros varios errores en un segundo tiempo que cambió por completo el guion del choque.

El cuadro local sabía que el Beluso se siente cómodo cuando puede correr tras pérdida ajena. Por eso el Villalonga apostó por tener calma con el balón, evitar precipitaciones y atacar por fuera, sin conceder espacios innecesarios. El plan funcionó durante muchos minutos. Los celestes controlaron el partido, se mostraron sólidos atrás y apenas dieron concesiones a un Beluso incómodo.

El 1-0 llegó fue el mejor reflejo del planteamiento local. Una presión alta permitió recuperar el balón en campo contrario y Maykel Barbosa resolvió con acierto en el mano a mano. Con ventaja, el Villalonga siguió mostrándose firme, ordenado y concentrado, sosteniendo el partido desde la disciplina táctica y sin pasar excesivos apuros ante un rival que apenas lograba inquietar a Rodri Iglesias.

Tras el descanso, la intención del Villalonga era la misma: apretar arriba, minimizar errores y evitar que el Beluso pudiese desplegar sus transiciones. Sin embargo, todo se torció en apenas un cuarto de hora. El empate, obra de Jorge Millán a balón parado, cambió el decorado y dejó tocado a un conjunto local que perdió solidez y claridad. El Beluso olió la debilidad y castigó con dureza. De nuevo Jorge Millán, en el 73 y en el 75, culminó dos acciones de transición con centro y remate para cerrar su triplete y firmar la remontada.

Con el 1-3, el partido parecía sentenciado, pero el Villalonga todavía intentó reaccionar. Manu Bugallo recortó distancias en el minuto 83 y devolvió algo de esperanza a los celestes en el tramo final. Aún hubo algún acercamiento más y una búsqueda desesperada del empate, pero el empuje local ya no fue suficiente para evitar una nueva derrota. El Beluso supo defender su renta y se llevó tres puntos que lo afianzan en la zona tranquila, mientras el Villalonga sigue en dinámica preocupante.

Ficha del partido:

VILLALONGA: Rodri Iglesias; Borja Sáez, Mateo, Manu Bugallo, Óscar, Iván Capelo, Maykel Barbosa (Portas, min. 84), Romay (Michael, min. 71), Martín (Álex Carramal, min. 71), Berni y Álex Fernández (Roi, min. 71).

BELUSO: Iker González; David Parada, Portela (Cristian, min. 70), Álex Fernández (Elkolaly, min. 78), Jardi, Marcos Pastoriza (Pedro, min. 84), Santi Bouzón, Jorge Millán, Lope, Raúl (Abraham, min. 78) y Ortube.

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GOLES: 1-0, min. 12: Maykel; 1-1, min. 61: Jorge Millán; 1-2, min. 73: Jorge Millán;1-3, min. 75: Jorge Millán; 2-3, min. 83: Manu Bugallo.