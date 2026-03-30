Segunda División
El vigués Juan Carlos Andrés renueva por el Málaga hasta 2028
El Málaga, cuarto clasificado en Segunda División, viene de anunciar la renovación del contrato hasta 2028 de su director deportivo, Loren Juarros, y del equipo técnico que lidera el granadino Juan Francisco Funes y que incluye al vigués Juan Carlos Andrés como segundo entrenador. El conjunto andaluz es uno de los aspirantes al ascenso a la máxima categoría. Juan Carlos Andrés (primero por la izquierda en la imagen de la derecha) se incorporó al club malagueño a finales del pasado mes de noviembre.
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