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Tudor deja el banquillo del Tottenham tras 44 días en el cargo

efe

Londres

El Tottenham confirmó ayer la marcha del croata Igor Tudor como técnico, apenas un mes y medio después de su contratación. Los ‘Spurs’, que se encuentran inmersos en la pelea por no descender, despidieron en febrero a Thomas Frank y contrataron a Tudor como entrenador interino hasta final de temporada, pero han decidido prescindir del croata tras solo 44 días, siete partidos y solo una victoria, Ante el Atlético de Madrid (3-2), que no evitó su adiós a la Liga de Campeones.

Tudor llegó como solución de emergencia para la recta final de curso, pero en sus siete partidos en el cargo, cinco de ellos de Premier League, no logró más que esa victoria y un empate.

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Con Tudor, el Tottenham quedó eliminado en los octavos de final de la Champions, tras perder la ida 5-2 contra el Atlético de Madrid y ganar la vuelta 3-2 en casa. En la Premier, registró derrotas ante Arsenal, Fulham, Crystal Palace y Nottingham Forest, además de un empate contra el Liverpool. El 0-3 ante el Forest, que deja al equipo con un solo punto del descenso, ha sido la gota que ha colmado el vaso para el club.

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