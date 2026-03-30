Samuel Blanco: «Aporto ideas, experiencia, juventud y ganas de trabajar»

El cambio en los estatutos de la Federación Gallega de Ciclismo ha limitado la vigencia de un presidente a tres mandatos. La etapa de Juan Carlos Muñiz, elegido en 2015, está a punto de concluir. El proceso electoral ya se ha iniciado con la elaboración de censos de los distintos estamentos (clubes, deportistas, ciclismo para todos, DGAN, técnicos, jueces árbitros) que votarán a los asamblearios, que serán finalmente los responsables de elegir al nuevo presidente.

Samuel Blanco Pol, un año después de su retirada como corredor profesional, ha dado un paso al frente. «Es el momento de ir presentando las candidaturas, ir hablando con unos y con otros», detalla el chapeleiro, campeón de España élite en 2020. «Sobre todo me baso en escuchar a los clubes, que son los que tienen las necesidades y los que dan valor a la federación».

—Anunció su retirada como ciclista profesional en enero de 2025. ¿Cómo ha sido este periodo de regreso a la «vida civil»?

No es fácil, la verdad. Tú tienes unas rutinas muy marcadas en todo lo que tienes que hacer en el día a día. Te levantas pensando en lo que vas a entrenar, lo que vas a comer, cuánto vas a descansar… Toda tu vida gira en torno al rendimiento y al entrenamiento, a cómo prepararte para afrontar los objetivos de la mejor manera posible. Todo pasa superrápido. Cuando paras, sin un objetivo claro, se vive un momento de duelo. Quise separarme un poco del ciclismo para ver las cosas desde otro punto de vista y plantearme todo con calma. Durante este año han sido surgiendo ilusiones, otras salidas dedicadas al mundo del ciclismo. Y esta es la que más me llama. No sólo parte de mí. Otra gente ha pedido que me presente, cree que se necesitan las ideas y las opiniones de alguien que ha sido ciclista. Creo que es acertado. Tengo esas ideas y me gustaría llevarlas a cabo.

Samuel Blanco Pol, durante su etapa en el Tavira. / GUSTAVO SANTOS

—Habrá quien piense que haber sido un buen ciclista profesional no significa necesariamente que uno vaya a ser un buen gestor.

Evidentemente, pero sí que es muy necesario tener ideas sobre el ciclismo actual y sobre lo que funciona. Y las tengo. Las carencias que pueda tener en experiencia de gestión de una federación las solvento con trabajo, con juventud y con ganas de hacer; sobre todo, con ideas nuevas.

—Tiene 31 años. No es fácil encontrar presidentes federativos tan jóvenes. ¿Le puede pesar en contra?

Para nada. Siempre lo he vivido así. Una persona joven aporta muchas ganas. Es necesario. Para mí no es punto débil, sino fuerte. Tengo experiencia en este sector y en este deporte. Hoy en día nadie me puede decir qué es el ciclismo. Ya lo he vivido. Es importante saber cómo se trabaja en un club. He salido a profesionales desde el ciclismo gallego. He pasado por varios clubes. He vivido y he tocado las necesidades y las carencias, así que como las fortalezas. Tengo noción de dónde estoy, del entorno en que me muevo. No tengo tan controlada la parte extradeportiva pero sé lo que hay.

—¿Cómo valora la etapa de 12 años de Juan Carlos Muñiz?

Se han hecho cosas muy buenas. Ahora llega el momento de seguir evolucionando. Quiero poner mis ideas en práctica y llevar el ciclismo gallego hacia donde creo que debemos ir.

«La calidad nace de la cantidad»

—¿Cuáles serían las ideas principales de su programa electoral?

Lo principal hoy en día es la captación de niños, en las escuelas, y trabajar con las entidades públicas para generar infraestructuras seguras en las que ellos puedan aprender a montar en bicicleta, como circuitos asfaltados, reacondicionando los que ya hay. Y apoyar a los clubes que lo llevan a cabo. Son el pulmón de la federación. Se necesitan jóvenes talentos para luego tener grandes talentos en la edad adulta. Fomentando la captación se puede pasar después a un plan ya más sofisticado de alto rendimiento y darle continuidad hasta tener la oportunidad de dar el salto al profesionalismo. Quiero intentar que todos tengan las mismas condiciones y posibilidades.

—No es que dependa de la federación, pero la afición gallega, igual que celebra la consolidación de O Gran Camiño, sigue añorando una escuadra gallega o más presencia de sus corredores en el pelotón profesional.

En mi entender es importante, como primera piedra, generar una cultura de ciclismo; unas bases sólidas para que tener un equipo gallego profesional pueda volver a suceder algún día. Pasa por tener una cantera fuerte e infraestructuras, que nadie se vea limitado. Cuanta más gente empiece, más posibilidades de captación de talento tendrás. La calidad nace de la cantidad. Siempre ha sido así. Queremos fomentar unos hábitos saludables, trabajar por la seguridad vial, enseñar a circular a los futuros ciclistas… Es en lo que me baso. En otras comunidades tienen esa cultura, esa afición, ese respeto mutuo entre los conductores y los deportistas.

Samuel Blanco Pol. / Cedida

—¿Ha configurado ya su equipo de colaboradores?

Estoy en el proceso de construirlo, pero tengo ya algunas ideas.

—¿Conoce ya la existencia de otros candidatos?

Hay rumores pero nada fijo. Cualquier persona que tenga ideas que sean buenas para el ciclismo es positivo que se presente, con libertad de elegir. Yo aporto las mías, mi experiencia, mi juventud y mis ganas de trabajar.

—Resulta siempre complejo recabar apoyos en unas elecciones federativas, aunque el escenario se abra al no presentarse el actual presidente.

Es un proceso indirecto del trabajo previo que hay que realizar y que para mí es primordial, que es escuchar a los clubes, que son los que realmente viven lo mejor del ciclismo y sufren lo peor. Con intentar solventar sus carencias ya habremos dado un gran paso. Si soy capaz de ayudarlos, será bueno para todos, incluidos los deportistas, técnicos y jueces árbitro. Todos están en el día a día y en las carreras, cuya diversidad también quiero promocionar. Pretendo generar más calendario en Galicia.