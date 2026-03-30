El Portonovo impone su efectividad en A Gándara

En un encuentro sin más ocasiones que los goles, el Portonovo aprovecho un balón a la espalda de la defensa para adelantarse en una primera mitad en la que controló el juego.

En la segunda, el Valladares mejoró con los cambios pero los visitantes aprovecharon un error local para hacer el 0-2 que parecía cerrar el choque.

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Sin embargo, el gol de Agus consiguió dar emoción a unos minutos finales en los que los vigueses casi rescatan un punto con un postrero remate de Mike a las manos del portero.