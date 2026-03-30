El Porriño piensa en nuevas cotas

19 ZONZAMAS: Menucci, Marie Louis (3), Ingrid Roger (2), Greinys Reyes (3), Yasmin Fernandes, María Fernández (3), Luna, Alicia Robles, Irene Botella (3), Nahomi Márquez (1), Claudia Kaulback (3), Daniela, Mbongo (1). 22 CONSERVAS ORBE ZENDAL PORRIÑO: Isabela Ferrarín, Adriana Mallo (5), Ekaterina Zhukova, Caro Bono (7), Alicia Campo, Julia Pestana (2), Viktoria Zsembery (2), Bruna Dias (5), Adriana Rial, Carmen Prelchi, Manterola, Lucía Laguna (1), Ana Palomino. MARCADOR CADA CINCO MINUTOS: 2-1, 3-4, 5-6, 8-9, 9-10, 11-11, descanso, 13-15, 13-16, 14-18, 16-19, 18-20 y 19-22, final.

El Conservas Orbe Zendal Porriño ha terminado por encontrar parte de la solución al problema. El calvario de enero y febrero parece haber quedado atrás y el conjunto de Isma Martínez sumó ayer su tercer triunfo consecutivo para dar un paso de gigante para asegurar la sexta plaza de la clasificación (el Elche se queda ahora a cinco puntos de ellas aunque tienen un partido menos) e incluso hacer alguna cábala con la posibilidad de alcanzar al Beti-Onak (un punto por encima) o incluso al Guardés (dos por encima y un partido menos). Todo ello después de un merecido y sólido triunfo en la pista del Zonzamas donde las de Isma Martínez machacaron a las canarias gracias a sus primeras línea. Entre Adriana Mallo, Caro Bono y Bruna Dias anotaron diecisiete de sus veintidós goles. El partido decidieron ganarlo desde la aportación de estas jugadoras que fuero un tormento para un Zonzamas que resistió con una contundente defensa en el primer tiempo (11-11 al descanso), pero que en el segundo ya no fueron capaces de mantener el ritmo y acabaron por ceder ante el lanzamiento y las penetraciones de las jugadoras de Isma Martínez. El Porriño ha pasado su tiempo de sufrir y ahora vuelve a disfrutar en la pista.