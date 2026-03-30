El Moaña salva un punto ante el Umia

Un gol de Comesaña en el 89 permitió al Moaña salvar los muebles y arrancar un empate (2-2) ante el colista Umia, que vencía 0-2 en el minuto 60. La escuadra que dirige Rafa Vázquez suma un punto pero desperdicia una buena ocasión de haber puesto tierra de por medio con respecto a las posiciones de descenso.

El duelo comenzó con los visitantes dando la sorpresa. La defensa moañesa no es capaz de despejar un centro desde la derecha y Cavani define a placer. El Moaña se hizo con el control del juego a partir de entonces ante un rival que se supo defender con orden. Aún así los locales pudieron igualar en un cabezazo tras un saque de esquina botado por Marcos Torres en el minuto 12 y con un lanzamiento de Villar desde fuera del área un minuto después que se fue rozando el larguero. Chisco y Mauro tuvieron sus opciones en la recta final pero se llegó al descanso con el 0-1.

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En la reanudación el dominio territorial moañés no se tradujo en ocasiones y en una acción desgraciada entre Piñeiro y el local Hugo metieron el 0-2. Mauro metió a los suyos en el partido tras rematar un centro precisamente de Hugo y Comesaña aprovechó un balón muerto en el 89 para igualar.

FICHA TÉCNICA: