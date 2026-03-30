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El Moaña salva un punto ante el Umia

Comesaña anotó el gol de la igualada en el minuto 89 | El colista se adelantó con un 0-2

Una acción del duelo de ayer entre Moaña y Umia.

Una acción del duelo de ayer entre Moaña y Umia. / Santos Álvarez

César Collarte

Moaña

Un gol de Comesaña en el 89 permitió al Moaña salvar los muebles y arrancar un empate (2-2) ante el colista Umia, que vencía 0-2 en el minuto 60. La escuadra que dirige Rafa Vázquez suma un punto pero desperdicia una buena ocasión de haber puesto tierra de por medio con respecto a las posiciones de descenso.

El duelo comenzó con los visitantes dando la sorpresa. La defensa moañesa no es capaz de despejar un centro desde la derecha y Cavani define a placer. El Moaña se hizo con el control del juego a partir de entonces ante un rival que se supo defender con orden. Aún así los locales pudieron igualar en un cabezazo tras un saque de esquina botado por Marcos Torres en el minuto 12 y con un lanzamiento de Villar desde fuera del área un minuto después que se fue rozando el larguero. Chisco y Mauro tuvieron sus opciones en la recta final pero se llegó al descanso con el 0-1.

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En la reanudación el dominio territorial moañés no se tradujo en ocasiones y en una acción desgraciada entre Piñeiro y el local Hugo metieron el 0-2. Mauro metió a los suyos en el partido tras rematar un centro precisamente de Hugo y Comesaña aprovechó un balón muerto en el 89 para igualar.

FICHA TÉCNICA:

CD MOAÑA-UMIA 2-2

CD MOAÑA: Guille; Juan (Fraga, minuto 57), Adrián Costa (Pibis, minuto 57), Come, Javi Domingo, Marche (Dapiga, minuto 80), Marcos Torres, Breixo (Breno, minuto 65), Mauro, Villar (Hugo, minuto 57)y Fran.

UMIA CF: Eloy; Cubillo, Pablo, Jonatan, Cavani, Samu, Adrián (Mario, minuto 88), Calo (Pedro minuto 62), Piñeiro (Steven, minuto 73), Cristian y Esteban.

GOLES: 0-1, minuto 6: Cavani. 0-2, minuto 60: Piñeiro. 1-2, minuto 64: Mauro. 2-2, minuto 89: Comesaña.

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