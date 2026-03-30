Lucescu, estable tras desplomarse durante un entrenamiento

Mircea Lucescu, seleccionador de Rumanía y mito del fútbol internacional, protagonizó el susto del día al desplomarse durante el entrenamiento matutino de ayer Rápidamente, el entrenador de 80 años fue trasladado al Hospital Universitario de Urgencias de Bucarest, donde ya está estable, como confirmó la Federación Rumana de Fútbol en un comunicado oficial.

El motivo de la indisposición del veterano técnico rumano habría sido un problema cardíaco que padece, del que se dieron más detalles: «El paciente fue trasladado al Hospital de Urgencias de la Universidad de Bucarest tras sufrir una arritmia cardíaca grave fuera del entorno hospitalario», explicaron.

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«Por el momento, la salud del entrenador es estable. Sin embargo, de acuerdo con los protocolos médicos vigentes y para eliminar cualquier riesgo, Mircea Lucescu ha sido trasladado a una unidad hospitalaria de la capital (Bucarest) para someterse a exámenes completos y a un seguimiento especializado», añadieron sobre la salud de su entrenador desde el centro hospitalario.