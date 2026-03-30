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Primera y Segunda Federación

Jornada sin goles para los equipos ourensanos

El CF se lleva un punto ante la Ponferradina y la UDO arranca un empate en Luanco

Rabadán, del Ourense CF, controla el balón ante la presión de Jorge, de la Ponferradina. | IÑAKI OSORIO

Rabadán, del Ourense CF, controla el balón ante la presión de Jorge, de la Ponferradina. | IÑAKI OSORIO

Redacción

Ourense

Jornada sin goles para los dos equipos de la capital en Primera y Segunda Federación.

El Ourense CF recibía a la Ponferradina en el campo de O Couto. Los dos equipos llegaban al partido con la necesidad de sumar los tres puntos. Los ourensanos están muy cerca de los puestos de descenso, y una victoria les permitiría tomar un poco de aire antes de iniciar la recta final de la temporada.

Por su parte, la Ponferradina está metida de lleno en la lucha por una plaza para el play off de ascenso. La igualdad es tal, que hasta ocho equipo están en un margen de tres puntos por la última plaza.

En los primeros cuarenta y cinco minutos de juego, el CF consiguió dominar el centro del campo, pero sin pegada ante la portería visitante. Poco a poco la Ponferradina fue creciendo, pero tampoco encontró la portería local.

La segunda parte fue de menos a más, con los dos equipos ganando intensidad a medida que pasaban los minutos. Al final, el marcador no se movió.

En Segunda, la UDO y el Marino se jugaban algo más que tres puntos. Los ourensanos para seguir ocupando puestos de promoción de ascenso a Primera, y los segundos por abandonar la zona de peligro de la clasificación. Fue un partido intenso, con los dos equipos más pendientes de no pasar apuros en defensa que de apretar en ataque. A pesar de todo, hubo ocasiones de gol que pudo modificar el marcador inicial.

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El equipo local se defendió bien en los minutos finales, ya que el punto les sabía a gloria y les permitía seguir una semana más en puestos de play off.

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