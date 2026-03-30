El empate ante el Areas le cuesta el liderato al Atios

Buen partido, el que disputaron ayer el Areas y el Atios. Los dos equipos se emplearon a fondo, ya que había mucho en juego. Los pontareanos no querían perder la estela de los puestos alto de la clasificación, la que permite disputar la fase al final del encuentro. Por su parte, el Atios quería mantener el liderato y recuperar la imagen de comienzo de temporada, en la que estuvo las nueve primeras jornadas sin perder un partido.

Fue un buen partido, intenso, con dos equipos que buscaron desde el pitido inicial la portería contraria. El Atios estuvo más acertado en el comienzo del partido, adelantándose en el marcador pasado el primer cuarto de hora por mediación de Richi.

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El equipo local no se vino abajo y buscó el tanto de la igualada. Tuvo que esperar hasta la segunda parte, cuando a falta de media hora para el final Alonso marcaba el empate. En los minutos finales los dos equipos buscaron el gol.