Dura derrota para el Porriño

Un sorprendente Celanova dio la sorpresa al imponerse al Porriño Industrial, en un partido en el que los locales tuvieron el balón, pero sin intención.

A priori parecía un partido asequible para los locales, ya que visitaba As Gaiandas el penúltimo clasificado, y desde el principio el Porriño se hizo con el control del juego. Tocaba y tocaba, pero lo cierto es que apenas creaba peligro. Mientras, el Celanova, en una rápida contra, logró adelantarse con gol de Brais pasada la media hora de juego. Tras el gol del conjunto ourensanos, el balón siguió en poder del Porriño, pero sin lograr poner a prueba al meta Borja, que no tuvo trabajo.

En la segunda mitad, muy pronto el Celanova logró el segundo. Fue un saque de esquina, que remató el central Mociño de cabeza, aprovechando un despiste en las marcas. El conjunto local seguía intentándolo, pero de forma infructuosa, insulsa, sin lograr que la posesión se convirtiese en, al menos, ocasiones claras.

Mientras, enfrente el conjunto orensano, convertía en tanto cada llegada. Otra vez, en una jugada a balón parado, Mociño marcó el segundo de su cuenta y ponía el marcador en unos guarismos ya casi imposibles (0-3, min. 76).

No bajó los brazos el Porriño, que quería, pero no podía y siguió hasta el final. Así, ya en el descuento, llegó el tanto del honor, también en un córner, al aprovechar Chino un balón suelto dentro del área.

Una derrota que dejó tocado al equipo porriñés, que perdió una gran oportunidad para confirmar su posición en los puestos que clasifican para el play off de ascenso. De momento siguen en los puestos de privilegio, pero por detrás los equipos están apretando mucho y las diferencias en la clasificación cada vez son menores.

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Por su parte, el Celanova sigue soñando con la permanencia en la categoría. Los tres puntos logrados ayer en O Porriño, les deja los puestos de salvación a tan solo dos puntos.