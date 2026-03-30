Combate nulo en la lucha por coger aire en la clasificación

El Choco encadenó su novena jornada consecutiva sin ganar pero al menos logró rescatar un punto ante el Cented Academy para minimizar los daños en el duelo ante dos equipos que pelean por evitar el descenso.

En un partido en el que todo lo interesante pasó en la primera mitad, los visitantes se adelantaron hasta en dos ocasiones pero los visitantes lograron empatar también antes del descanso.