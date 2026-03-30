Bezzecchi gana en Austin y recupera el liderato del Mundial

El italiano Marco Bezzecchi (Aprilia) consiguió su quinta victoria consecutiva al vencer el Gran Premio de los Estados Unidos de MotoGP que se ha disputado en el Circuito de Las Américas (COTA), por delante de los españoles Jorge Martín (Aprilia) y Pedro Acosta (KTM).

El español Marc Márquez (Ducati6), que tuvo que cumplir con una penalización de ‘vuelta larga’ por su incidente en la carrera ‘sprint’ con el italiano Fabio di Giannantonio (Ducati), acabó justo detrás de él, que fue cuarto.

Marco Bezzecchi vuelve a ser el líder en la clasificación provisional del mundial e iguala a Marc Márquez, el último piloto que, en 2014, ganó las tres primeras carreras de la temporada de manera consecutiva.

Los italianos Marco Bezzecchi y Luca Marini (Honda) se vieron sancionados antes de la carrera con la pérdida de dos posiciones en la formación de salida, con lo que el primero se vio relegado a la cuarta plaza y el segundo a la undécima.

Marc Márquez superó a Bastianini y lo intentó con Bagnaia, pero por dos veces aguantó la posición el italiano y Bastianini se volvió a ‘colar’ por delante del español que esta vez decidió arriesgar y derrapando con la rueda trasera de su Ducati recuperó el sexto puesto, produciéndose entre ellos una serie de adelantamientos que sólo podían beneficiar a Bagnaia.

A tres vueltas del final, primero Márquez y luego Bastianini, superaron a un Bagnaia que no pudo hacer nada. Marc Márquez ya era quinto.

Nada cambio hasta ver la bandera de cuadros, que atravesó en primera posición Marco Bezzecchi, por delante de Jorge Martín y de Pedro Acosta, con Fabio di Giannantonio en la cuarta posición.

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La sexta plaza fue para Enea Bastianini, por delante de Alex Márquez, Raúl Fernández, Luca Marini y ‘Pecco’ Bagnaia, que completaron las diez primeras posiciones.