Fútbol sala-Segunda División Femenina
El Bembrive golea pero no se aproxima al Ence Marín
El equipo marinense sorprendió al líder
8. Bembrive FS (5+3): Marina Groba; Lucía Casal “Luca” (1), María Vidal, Antía Boullosa (1), Clau (2) -cinco inicial-, María González (1), Jessi Lores (1), Paola Otero y Laura Centeno (2).
0. At. Mercadal (0+2): Paula Lucía Sánchez; Laura Ribeiro, Cristina Capo, Nicole Mariñelarena, Ana Patricia Martins -cinco inicial-, Cristina Soriano (p), Bárbara Quezada y Cándida María Lago.
Árbitros: Andrés Pinilla y Daniel Dacal (Delegación de Vigo). Amonestaron a la visitante Quezada.
Goles: 1-0 (min. 2), Clau. 2-0 (min. 12), Laura. 3-0 (min. 15), Antía. 4-0 (min. 17), Clau. 5-0 (min. 19), Laura. 6-0 (min. 27), Jessi. 7-0 (min. 31), “Luca”. 8-0 (min. 33), María González.
Incidencias: Polideportivo municipal de Candeán. Vigésima quinta jornada del grupo 1 de 2ª División.
El Bembrive FS cumplió, goleó a su rival balear para incrementar su diferencia general de goles y sumó su segundo triunfo consecutivo, con cuatro jornadas para concluir la fase regular del campeonato.
Bastaron noventa y nueve segundos para que Clau robara un balón arriba, amagara ante su defensora, se acomodase el balón y fusilase de derecha el 1-0. El triunfo nunca estuvo en cuestión y Gael Madarnas rotó jugadoras. El equipo visitante mantuvo el tipo diez minutos, incluso tuvo un par de ocasiones desbaratadas por Marina, pero acabó sucumbiendo.
Sin embargo, el Ence Marín dio la sorpresa de la jornada al vencer por 2-1 al líder, el Estrela Futsal, y mantiene los tres puntos de ventaja ante las viguesas (58 por 55), amén de un partido pendiente.
El Segosala continúa tercero con 59 puntos y dos partidos sin programar mientras no se resuelve su recurso en el Tribunal Administrativo del Deporte (TAD) contra su exclusión de la competición. La liga para ahora por Semana Santa y regresará el 11 de abril.
Clau, lanzada a por el pichichi
Con sus dos tantos ante el Mercadal, Claudia Martínez suma ya 38 goles frente a 40 de la brasileña Sara Santos (Estrela Futsal), que en esta jornada no marcó. La morracense comenzó la competición en la sexta jornada por la lesión de la campaña pasada, pero ha vuelto a demostrar que nadie la para.
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