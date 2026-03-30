El Alondras salva un punto en el descuento

El Alondras rescataría un punto en el descuento, ante el Cambados, un resultado que le sirve de bien poco a los cangueses, que ven como se les aleja el quinto puesto.

A falta de fútbol de calidad, Alondras y Cambados cerraron un emocionante empate a tres goles.

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Muy pronto se adelantaba el conjunto visitante, que empezarían el partido con un punto más de intensidad y concentración. Los amarillos tras un saque de esquina, se ponían por delante en el marcador, cuando no se había cumplido el minuto cuatro de juego. No le importó al Cambados a partir del gol, cederle el balón a un Alondras, carente de profundidad y velocidad con la pelota en los pies. Pasada la media hora, un error en defensa, plantaba a Gregorio ante Brais, logrando el segundo tanto para los visitantes. Dos llegadas, dos goles. Antes del descanso, los de O Morrazo, en un arreón, igualaba la contienda. Primero con un saque de esquina al segundo palo, que Diego cabeceaba y antes del enfilar vestuarios, Martín Rafael convertía una pena máxima. Poco ofreció el Cambados en ataque en la segunda mitad. El Alondras tuvo ocasiones para ponerse por delante en el marcador, las más claras en las botas de Manufre, una de ellas enviando en balón al palo. Entrando en la recta final, otro despiste defensivo, golpeaba al cuadro cangués Esta vez quien se plantaba solo ante Brais, era Francisco Matos que por alto batia al guardameta rojiblanco. Cuando parecía todo perdido, en el descuento Javi Pereira pudo igualar de nuevo la partida. Y dispuso de una clara oportunidad el Alondras para llevarse la victoria, pero Ube en buena disposición, no supo resolver con acierto. El reparto de puntos, no favorece a ninguno de los dos, que los alejan de los objetivos. Fase de ascenso los de Cangas y escapar del descenso los de O Salnés. El revés para el Cambados fue importante porque tenían en la mano un triunfo muy valioso si no es por ese gol en el descuento.