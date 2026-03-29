La segunda plaza, más cerca

85 CELTA FEMXA ZORKA: Cabrera (15), Boquete (9), Bermejo (6), Gea (12), Kelliher (13) -cinco inicial- Vizmanos (13), Vennema (5), Rodríguez (0), Martínez (0) y Salinas (12). 59 LA CORDÁ DE PATERNA: Che (0), Broncano (8), Bleda (4), Gabriel (10), Segura (3) -cinco inicial- Saravia (11), Llompart (5), Prim (6), Traore (12) y Lagowski (0). PARCIALES: 17-15, 23-14, 20-14 y 25-16 .

La victoria de ayer del Celta Femxa Zorka tiene una gran importancia. No es por el hecho de sumar su vigésimo cuarta victoria consecutiva, que también, sino porque si Melilla derrota esta mañana al Unicaja, la segunda plaza estaría en el bolsillo.

Una posición que tiene mucha importancia, ya que por un lado implicaría que en el play off previo a la fase, el equipo vigués contaría con el factor cancha a su favor. Por otro lado, ser segundos sería dar un paso muy importante para conseguir que la Final Four se juegue en el pabellón de Navia.

Las jugadoras entrenadas por Cristina Cantero se medían ayer al La Cordá de Paterna, una especie de filial del Valencia Basket y que se encarga de formar a las jugadoras del club.

El partido comenzó con un Celta Femxa Zorka que a pesar de mostrarse fallón bajo el aro, conseguía de salida un parcial de 10-0 gracias a dos triples de Boquete y Deva. No tardó en reaccionar el entrenador valenciano, solicitando un tiempo muerto. El minuto sirvió para que el equipo despertara , y con un parcial de 0-7 se metieron en el partido. El Celta Femxa Zorka defendía bien, pero las valencianas se mostraban acertadas en el tiro exterior, consiguiendo llegar al final de los primeros diez minutos de juego con dos puntos de desventaja en el marcador.

El segundo cuarto ya fue otra historia completamente diferente. El Celta Femxa Zorka salió como un ciclón, y en seis minutos conseguía un parcial de 17-3 que abría una diferencia importante en el marcador. El equipo vigués estaba por encima de los diez puntos de ventaja, y eso le dio una relativa tranquilidad. El cambio defensivo a zona fue clave para que el Celta Femxa Zorka frenara los lanzamientos triples de las valencianas, que solamente anotaron dos en el segundo cuarto.

Un cuarto que finalizó con los mejores minutos de Kelliher, que no esta fina en el lanzamiento a canasta. Ayer cinco de tres en tiros de dos y tres de siete en tiros libres.

Tras el paso por los vestuarios, el Celta Femxa Zorka salió mejor en el tercer cuarto. El equipo seguía en zona y le metía mucha velocidad a las recuperaciones defensivas para salir con velocidad y sorprender a las rivales.

No pasó mucho tiempo en sobrepasar los dieciséis puntos de ventaja. Era un arma de doble filo, ya que el equipo vigués bajó la intensidad, permitiendo que La Cordá se colocara a once puntos. Cantero reaccionó rápido ya que no le gustaba lo que estaba viendo, por lo que solicitó un tiempo muerto.

Cabrera recuperaba el dominio bajo los tableros, y al final del tercer cuarto el equipo vigués llegaba con diecisiete puntos de ventaja en el marcador.

Una vez más el equipo vigués apretó el acelerador en el arranque de los últimos diez minutos de partido. Boquete anotaba su tercer triple, seguido tras otro de Iris, con lo que el equipo vigués llegaba a los dieciocho puntos de ventaja. La Cordá acusó el esfuerzo y físicamente las viguesas estaban mucho mejor, con lo que las diferencias en el electrónico continuaron aumentando.

Los minutos finales transcurrieron sin sobresaltos, con un equipo vigués que tenía el partido totalmente controlado.

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El próximo fin de semana, el Celta Femxa Zorka certificará matemáticamente la segunda plaza en Azkoitia ante el Domusa.