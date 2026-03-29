El Valinox pierde su imbatibilidad en Vigo

GRANITOS IBERICOS CARBALLAL, 24 – 23, VALINOX NOVÁS

La primera derrota de la temporada para el Valinox Novás llegó en la jornada 24 y fue en su visita al Granitos Ibéricos Carballal, en un buen partido de los vigueses, que jugaron sin presión alguna y disfrutando. Y eso que el inicio de los locales fue malo y encajaron un parcial de 0-4 en los primeros cinco minutos. Pero reaccionaron bien y, apoyados en la defensa y en una actitud espectacular fueron remontando para llegar al descanso muy igualados (11-12).

En la segunda mitad, el equipo vigués ya fue por delante, con distancias cortas de uno o dos goles y marcando el ritmo del partido, mientras que el Novás, acostumbrado a mandar, no estaba cómodo. Y así, se alcanzó el tramo final, con el Carballal mandando (22-19, min. 56). Supo jugar los minutos finales con cabeza y, a pesar de que el Novás siempre lo intenta, en esta ocasión no pudo remontar y sufrió la primera derrota de la campaña. En el aspecto positivo, destacar el regreso de Miguel Laguna en el conjunto de O Rosal.

BALONMANO RECONQUISTA DE VIGO, 28 – 28, AUTOMANIA LUCEROS

Empate en As Travesas entre Reconquista y Luceros, en un mal partido, sin ritmo y con muchos errores en el lanzamiento y en el pase. En la primera mitad, dominó en el marcador el equipo vigués gracias a su defensa, aunque en ataque no estaba fino. Al descanso, 16-11. En la segunda parte, también falló el trabajo defensivo, por lo que el Luceros se fue acercando en el marcador y logró meterse en el partido.

Empataron el choque a falta de ocho minutos para el final (25-25) y a partir de ahí fue un intercambio de goles, sin que ninguno de los dos equipos lograse irse de dos tantos. En el último minuto tanto Reconquista como Luceros tuvieron bola para adelantarse, pero ambos erraron y finalmente reparto de puntos en un mal partido.

BM. PORRIÑO, 25 – 25, GALDAR GRAN CANARIA

El Porriño sumó un empate ante el Gáldar en un choque de dos caras. El equipo dirigido por Dani Benaches hizo una mala primera mitad, sobre todo en el lanzamiento y ello tuvo su reflejo en el marcador al descanso (11-16), lo que parecía complicar terriblemente sus opciones de puntuar.

Tras el paso por vestuarios, el Porriño salió mucho más entonado, sobre todo en el trabajo defensivo, lo que le permitió correr y conseguir goles rápidos en esas transiciones. De esta forma fue recortando distancias. A falta de cinco minutos, el Gáldar seguía por delante con dos tantos (23-25), pero el Porriño logró el empate y un punto que puede ser clave en la lucha por la salvación.

SAEPLAST BM. CAÑIZA, 28 – 25, LIRÓN TEUCRO 80 ANIVERSARIO

Gran victoria del Saeplast Cañiza ante el Lirón Teucro, que le permite seguir luchando por mantener la categoría, objetivo que se está poniendo muy caro en las últimas jornadas. Precisamente la necesidad se apreció en el parqué. Los locales, que se jugaban la vida, disputaban cada acción con la máxima intensidad, frente a un rival que ya no aspira a nada esta temporada. Así, tras un inicio igualado, el Cañiza se puso por delante en el marcador para llegar al descanso cinco goles arriba (16-11).

La comodidad de la renta resultó inicialmente engañosa. En la segunda mitad el partido se llegó a igualar (20-20, min. 45), pero el Saeplast Cañiza supo controlar los nervios y consiguió un parcial de 4-0, con el que acabó con las dudas y pudo conseguir una victoria que le permite seguir soñando con la salvación.