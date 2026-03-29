Monumental: de la curva principal de Madring a la subida de precios de los hoteles por la F1

La cuenta atrás sigue imparable su curso. Ya solo quedan poco más de 5 meses para que llegue el día en el que los monoplazas echen a rodar en el Gran premio de Fórmula 1 de Madrid. Menos de medio año para que Ifema y la constructora designada terminen de dar forma a un circuito, Madring, que por el momento solo tiene completada su icónica gran curva principal. Bautizada como La Monumental, cuando se estrene se convertirá en la curva peraltada más larga de todo el Mundial, con 550 metros de longitud y 24% de peralte.

Terminar de asfaltarla, explicaba esta semana la organización, ha sido uno de los mayores retos técnicos afrontados hasta la fecha, debido a su tamaño, forma semicircular e inclinación. En total, han sido necesarios "más de 1.800 metros cúbicos de mezcla producida en Vicálvaro y aplicada a 170 grados para garantizar su calidad", detalla el comunicado de la entidad, empleando para ello dos máquinas extendedoras de última generación que trabajan de manera sincronizada para extender el asfalto.

Mientras tanto, las obras del resto del circuito siguen avanzando. Está previsto que el asfaltado del resto del trazado se complete la próxima semana, tras lo cual se aplicará una segunda capa (la intermedia) en abril. Por su parte, ya se ha asentado la base de la estructura del Pit Building, la zona donde se concentrarán los garajes de los equipos, las zonas técnicas de uso de la Federación Internacional de Automovilismo (FIA) y los futuros espacios VIP.

Igual que Madring acelera para estar listo a tiempo, también lo hace su entorno. Valdebebas afronta la llegada del Gran Premio, previsto del 11 al 13 de septiembre, con una nueva oferta hotelera ya en funcionamiento, aunque buena parte de los grandes proyectos anunciados para la zona no llegarán a tiempo para esa primera edición. Para el estreno, el foco inmediato se concentra en tres establecimientos ya abiertos en el entorno de IFEMA, Barajas y el futuro circuito.

El principal es Hotel101 Madrid, convertido en socio hotelero oficial del Gran Premio. El establecimiento, con 680 habitaciones, abrió en marzo de 2026 en Valdebebas después de varios ajustes en el calendario previsto. A él se suman el INNSiDE Madrid Valdebebas, de Meliá, inaugurado en septiembre de 2024 con 273 habitaciones, y el ibis Styles Madrid Airport Valdebebas, abierto en mayo de 2025 con 260 cuartos. Entre los tres suman más de 1.200 habitaciones de nueva creación o apertura reciente en la zona.

Junto a estos hoteles ya operativos, hay otros desarrollos en marcha que apuntalan la transformación turística del área, aunque no serán determinantes para la carrera de 2026. El proyecto impulsado por Arcano, AEDAS Homes y Leonardo Hotels prevé un hotel y un apartahotel en Valdebebas con una inversión de 70 millones de euros. Sin embargo, su finalización se sitúa en el último tramo de 2026, por lo que no parece probable que tenga un papel relevante en el estreno de la prueba. Más a largo plazo queda el Clayton Hotel Madrid Valdebebas, promovido por Dalata y Grupo Insur, con 243 habitaciones y apertura prevista para 2029.

En el plano económico, todavía no hay una estadística cerrada sobre cómo impactará la Fórmula 1 en los precios hoteleros de Madrid, pero sí señales de encarecimiento. Los primeros paquetes oficiales con entrada y hotel salieron a la venta desde 1.265 euros por persona, mientras que los de hospitality lo han hecho desde 1.650 euros. A ello se suma un estudio de Simon-Kucher, según el cual los hoteles de las ciudades que acogen grandes premios elevan de media un 105% sus tarifas respecto al fin de semana anterior. En el caso de Madrid, por ahora se trata de una previsión basada en precedentes internacionales más que de un dato ya medido.

Noticias relacionadas

La apuesta turística va además más allá del alojamiento inmediato junto al circuito. IFEMA y Match Hospitality han firmado la explotación de las áreas VIP y de hospitalidad del evento para el periodo 2026-2035, con una inversión prevista de 400 millones de euros en diez años, según fuentes oficiales de IFEMA. La estrategia contempla una amplia red de plazas hoteleras en toda la ciudad, lo que confirma que el negocio del GP no dependerá solo de Valdebebas, sino del conjunto de Madrid.