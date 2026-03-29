El Kaleido aplaza su sueño

El Kaleido Universidade de Vigo tendrá que aplazar al menos durante un año su regreso a categoría nacional, concretamente a División de Honor B, a la que renunció en 2020 por responsabilidad financiera. Dispuesto a disputarla ahora por la reestructuración de grupos, que abarata los costes y permitía el ascenso directo de los dos mejores de la Liga Galega, el XV del Olivo necesitaba remontar en Vilagarcía el 16-21 firmado en As Lagoas ante Os Ingleses.

No pudo ser. Los discípulos de Chema Fernández no pudieron imponer su mejor juego a la mano ante un rival más consistente en la fases estáticas de conquista. El 46-28 otorga la subida a Os Ingleses, que ahora se jugarán el título gallego con el CRAT de A Coruña, que también jugará en Honor B.