Rugby / Liga Galega
El Kaleido aplaza su sueño
Nueva derrota ante Os Ingleses, que asciende igual que el CRAT
El Kaleido Universidade de Vigo tendrá que aplazar al menos durante un año su regreso a categoría nacional, concretamente a División de Honor B, a la que renunció en 2020 por responsabilidad financiera. Dispuesto a disputarla ahora por la reestructuración de grupos, que abarata los costes y permitía el ascenso directo de los dos mejores de la Liga Galega, el XV del Olivo necesitaba remontar en Vilagarcía el 16-21 firmado en As Lagoas ante Os Ingleses.
No pudo ser. Los discípulos de Chema Fernández no pudieron imponer su mejor juego a la mano ante un rival más consistente en la fases estáticas de conquista. El 46-28 otorga la subida a Os Ingleses, que ahora se jugarán el título gallego con el CRAT de A Coruña, que también jugará en Honor B.
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