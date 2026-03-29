Balonmano / División de Honor Plata Fem.
El Helvetia Saeplast, a la fase de ascenso
El Rubensa Indupor se complica la permanencia
La bajas lastran al Inelsa
Mila Alonso
ROMADE, 15 – 32, HELVETIA SAEPLAST CAÑIZA
El Helvetia Saeplast Cañiza, tras una temporada impecable, jugará la fase de ascenso. Desde el inicio, con su victoria en la Copa Galicia ante el Carballal, el equipo de A Cañiza se fue marcando pequeños objetivos hasta lograr de forma matemática, en la primera oportunidad, su clasificación para el play-off.
El equipo gallego salió con mucha seriedad y concentrado, tratando de controlar el partido. Y lo hizo, frente a un rival debilitado por las bajas. Al descanso, el marcador lo decía todo (8-19) y la segunda parte fue un trámite.
HEALTHY POKE BM LEGANES, 38 – 23, RUBENSA INDUPOR BM PORRIÑO
El Rubensa Indupor Porriño se ha complicado la permanencia. En esta jornada, perdió ante el Leganés y vio cómo el Aula Valladolid le superó en la clasificación y regresó a la zona de descenso.
El Porriño viajaba sin las jugadoras que compaginan primer y segundo equipo y eso le dejaba con menos opciones para enfrentarse al líder. Después de diez minutos igualados, el Leganés comenzó a abrir distancias (17-11 al descanso). En la segunda mitad, el partido se rompió por completo. Ahora, el conjunto de Abel Estévez necesita ganar y esperar el tropezón del Aula en las dos últimas jornadas ligueras.
INELSA SOLAR ASMUBAL MEAÑO, 32 – 38, SEGURA E HIJOS BM SANSE
El Inelsa Solar Asmubal Meaño cayó ante el Sanse. Las locales estuvieron metidas mientras les duró la gasolina. El conjunto dirigido por Juan Costas afrontaba el choque con muchas bajas y sin querer usar a las juveniles, que disputaban el play-off, con una plaza en juego para el sector estatal. Tras un buen inicio el Meaño, el Sanse fue recuperando poco a poco para ya ponerse por delante antes del descanso, aprovechando las pérdidas de balón del conjunto de O Salnés (18-22).
En la segunda mitad, nada cambió. El Sanse siguió mandando y logró una cómoda victoria frente a un Meaño que no está en su mejor momento físico.
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