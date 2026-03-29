El Gran Peña atropella al Silva

4. GRAN PEÑA: Asier, Armada, Cantero, Odilo, Ginto (Iker, min. 46), Arango (Coira, min. 46), Antón (Dani Landesa, min. 71), Fran López, Cellerino (Mateo, min. 83), Fontán (Amet, min. 71), Vila. 1. SILVA: Minibugy, Coba, Maquez (Adrián, min. 67), Álvaro Rey, Moure, Parafita, Carleto, Bilal (Montero, min. 67), Baldomar (Rodrigo, min. 18), Seydiba, Iago Pérez (Joao Paulo, min. 30). GOLES: 0-1, min. 22: Odilo, en propia meta; 1-1, min. 56: Coira; 2-1, min. 57: Fran López; 3-1, min. 67: Cellerino; 4-1, min. 84: Fran López. ÁRBITRO: Brais García (Santiago). Mostró amarillas a Ginto (Gran Peña) y a Moure y Carleto, por los visitantes. INCIDENCIAS: Partido correspondiente a la 28ª jornada de Liga de Tercera Federación, disputado en Barreiro. Tarde soleada, aunque se levantó un poco de viento, y terreno de juego en buenas condiciones. Cerca de 200 personas en la grada.

Continúa imparable el Gran Peña. Ayer goleó en la segunda parte al Silva en un partido en el que el conjunto de Barreiro se vio obligado a remontar tras el gol en propia meta de Odilo y que dejó el detalle de un nuevo gol de chilena de Cellerino.

El Gran Peña salió dominando, presionante y ahogando al Silva, pero sin embargo fue el conjunto visitante el primero en golpear en una acción aislada, casi sin peligro, que se envenenó cuando Odilo intentó despejar de forma un poco forzada y desvió hacia su portería.

Para el Gran Peña el tanto en contra fue un mazazo y perdió el control de un partido que, además, estaba muy accidentado, con dos cambios por lesión en el Silva y una brecha en el labio de Cantero. Las mejores ocasiones llegaron en el tramo final. En el 40 Joao Paulo tuvo una buena contra, pero Cantero le obstaculizó lo suficiente como para que resolviese Asier y ya en el descuento Cellerino estuvo a punto de empatar el partido, pero Minibugy desvió a córner.

En el descanso, la charla y los cambios dieron resultado. El conjunto vigués encerró al Silva en su campo y en dos minutos le dio la vuelta al marcador. En el 56, Coira, que había entrado en la segunda mitad, empató el choque y al minuto siguiente Fran López marcó el segundo. Fue un tramo del choque loco, en el que continuó el asedio local y que se concretó en el minuto 67, con otro golazo de chilena de Cellerino, que deleita a su público cada semana con una obra maestra.

A pesar de que faltaba casi media hora de partido, la sensación de control local era clara y esta vez no hubo sorpresa, con un Silva que apenas era capaz de acercarse al área local. Así, en el 84 llegó la puntilla de Fran López, que hizo doblete.

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Con esta victoria el Gran Peña suma ocho jornadas consecutivas sin perder en Liga (cuatro victorias y cuatro empates) y regresa a puestos de promoción de ascenso.